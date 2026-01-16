Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Σε 162 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών προχώρησε η αστυνομία στην Ισπανία: Απέτρεψε δεκάδες οπαδικά ραντεβού
Οι ισπανικές αρχές «ακύρωσαν» πολυάριθμες προγραμματισμένες συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός «ραντεβού» μεταξύ οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης
Σε 162 συνολικά συλλήψεις οργανωμένων οπαδών προχώρησε η αστυνομία στην Ισπανία. Σύμφωνα με το BBC Sports, οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι με την επέμβασή τους «ακύρωσαν» δεκάδες προγραμματισμένες οπαδικές συναντήσεις για ξύλο.
Συγκεκριμένα, η αστυνομία γνωστοποίησε ότι σταμάτησε πολυάριθμες προγραμματισμένες συγκρούσεις μεταξύ ομάδων οπαδών, των λεγόμενων «ultras», συμπεριλαμβανομένου ενός «ραντεβού» μεταξύ οπαδών της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Σεβίλλης στις αρχές Νοεμβρίου.
Παράλληλα, η Αστυνομία αναφέρει ότι ανέκτησε «υλικό κρυμμένο σε θάμνους» που φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για επίθεση σε αντίπαλες ομάδες.
Σε άλλη περίπτωση, 14 άτομα συνελήφθησαν πριν από μια αντίστοιχη προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των οπαδών της Σεβίλλης και της Ρεάλ Μπέτις, πριν από αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων - που έχουν μεγάλη κόντρα λόγω εντοπιότητας - για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της la Liga.
Οι 162 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο 15 επιχειρήσεων σε όλη την Ισπανία.
Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε «πολιτική «μηδενικής ανοχής» κατά της εξτρεμιστικής και βίαιης συμπεριφοράς».
«Οι περισσότεροι από τους κρατούμενους εμπλέκονται σε εγκλήματα βίαιων συμπλοκών, διατάραξης της δημόσιας τάξης, τραυματισμών και συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα. Το κυρίαρχο προφίλ των κρατουμένων αντιστοιχεί σε άνδρες, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών, με προηγούμενο ιστορικό σε εγκλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και συνδέονται με ριζοσπαστικές παρατάξεις διαφορετικών ιδεολογιών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.
15 επιχειρήσεις σε όλη την Ισπανία
