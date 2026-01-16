Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Viral «γκάφα» στην Ασία: Πανηγύρισε το πέναλτι που απέκρουσε, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα
Viral «γκάφα» στην Ασία: Πανηγύρισε το πέναλτι που απέκρουσε, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα
Απίστευτο σκηνικό στο Ασιατικό Κύπελλο Κ23 – Ο τερματοφύλακας της Ιορδανίας έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής, χαρίζοντας την πρόκριση στην Ιαπωνία
Το ποδόσφαιρο έχει προσφέρει κατά καιρούς απίστευτες στιγμές, αλλά αυτό που συνέβη στον προημιτελικό του Ασιατικού Κυπέλλου Κ23 ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ιορδανία στη Σαουδική Αραβία, ξεπερνά κάθε φαντασία. Ο τερματοφύλακας των Ιορδανών, Αμπντέλ Ραχμάν Αλ Ταλαλγκά, βίωσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την απόλυτη αποθέωση και τον απόλυτο διασυρμό, σε μια φάση που κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου.
Μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Στη δεύτερη εκτέλεση της Ιαπωνίας, ο Γιουτάκα Μιτσιβάκι σούταρε, ο Αλ Ταλαλγκά έπεσε σωστά και απέκρουσε εντυπωσιακά.
Εκεί ξεκίνησε το σουρεαλιστικό σκηνικό. Ο γκολκίπερ της Ιορδανίας άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα, γυρίζοντας την πλάτη στην εστία. Ωστόσο, η μπάλα, λόγω του φάλτσου και του ύψους που πήρε από την απόκρουση, έσκασε στο έδαφος και άρχισε να κυλά αργά προς την κενή εστία. Την ώρα που ο Αλ Ταλαλγκά πανηγύριζε, η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Ο ίδιος ο Μιτσιβάκι, που αρχικά είχε πιάσει το κεφάλι του απογοητευμένος, δεν πίστευε στα μάτια του, ενώ ο πίνακας της AFC χρειάστηκε δευτερόλεπτα για να αλλάξει την ένδειξη από «άστοχο» σε «εύστοχο».
Το απρόσμενο αυτό «δώρο» άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες. Οι Ιάπωνες απέκτησαν τεράστιο ψυχολογικό πλεονέκτημα, ενώ οι παίκτες της Ιορδανίας έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους, αντικρίζοντας τον εμβρόντητο τερματοφύλακά τους να προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη.
Η Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, ευστόχησε στις επόμενες εκτελέσεις και επικράτησε με 4-2, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Αυστραλία - Νότια Κορέα.
Μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Στη δεύτερη εκτέλεση της Ιαπωνίας, ο Γιουτάκα Μιτσιβάκι σούταρε, ο Αλ Ταλαλγκά έπεσε σωστά και απέκρουσε εντυπωσιακά.
Εκεί ξεκίνησε το σουρεαλιστικό σκηνικό. Ο γκολκίπερ της Ιορδανίας άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα, γυρίζοντας την πλάτη στην εστία. Ωστόσο, η μπάλα, λόγω του φάλτσου και του ύψους που πήρε από την απόκρουση, έσκασε στο έδαφος και άρχισε να κυλά αργά προς την κενή εστία. Την ώρα που ο Αλ Ταλαλγκά πανηγύριζε, η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Ο ίδιος ο Μιτσιβάκι, που αρχικά είχε πιάσει το κεφάλι του απογοητευμένος, δεν πίστευε στα μάτια του, ενώ ο πίνακας της AFC χρειάστηκε δευτερόλεπτα για να αλλάξει την ένδειξη από «άστοχο» σε «εύστοχο».
Το απρόσμενο αυτό «δώρο» άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες. Οι Ιάπωνες απέκτησαν τεράστιο ψυχολογικό πλεονέκτημα, ενώ οι παίκτες της Ιορδανίας έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους, αντικρίζοντας τον εμβρόντητο τερματοφύλακά τους να προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη.
Η Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, ευστόχησε στις επόμενες εκτελέσεις και επικράτησε με 4-2, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Αυστραλία - Νότια Κορέα.
Jordan keeper celebrated a penalty save too early v Japan in the AFC U23 Quarter final 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gvR57hy3x6— .\nthony Vescio (@vesh88) January 16, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα