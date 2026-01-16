Παναθηναϊκός: Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Τζούρισιτς
SPORTS
Φίλιπ Τζούρισιτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ Super League 1

Παναθηναϊκός: Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Τζούρισιτς

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και την Παρασκευή ο Σέρβος

Παναθηναϊκός: Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Τζούρισιτς
Χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς όπως όλα δείχνουν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της Κυριακής (21:00) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Παναθηναϊκός. 

Ο Σέρβος έκανε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία και την Παρασκευή και οι ελπίδες του για συμμετοχή στο μεγάλο ματς έχουν μειωθεί δραματικά. 
 
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με σαφή προσανατολισμό στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/1, 9 μ.μ.) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ ο Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης