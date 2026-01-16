Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Παναθηναϊκός: Εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Τζούρισιτς
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και την Παρασκευή ο Σέρβος
Χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς όπως όλα δείχνουν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της Κυριακής (21:00) με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Παναθηναϊκός.
Ο Σέρβος έκανε ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία και την Παρασκευή και οι ελπίδες του για συμμετοχή στο μεγάλο ματς έχουν μειωθεί δραματικά.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Με σαφή προσανατολισμό στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/1, 9 μ.μ.) πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης».
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, τακτική, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ ο Ντέσερς συνέχισε τη θεραπεία του.
