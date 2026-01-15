Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Η χρηματοδότηση θα προέλθει αρχικά από τους συλλόγους-μέλη, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να γίνει κερδοφόρο»
Άνταμ Σίλβερ για το NBA Europe: «Η χρηματοδότηση θα προέλθει αρχικά από τους συλλόγους-μέλη, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να γίνει κερδοφόρο»

Ο Κομισάριος του NBA ξεκαθαρίζει το οικονομικό πλάνο για τη νέα λίγκα – «Δεν θα έχουμε κέρδη από την πρώτη μέρα, χρειάζεται μακροπρόθεσμη οπτική»

Στο περιθώριο του αγώνα μεταξύ Μέμφις Γκρίζλις και Ορλάντο Μάτζικ στο Βερολίνο, ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, προχώρησε σε σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου εγχειρήματος NBA Europe. Για πρώτη φορά, ο ισχυρός άνδρας της λίγκας μίλησε ανοιχτά για το πώς θα κινηθούν τα κεφάλαια στη νέα διοργάνωση, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2027.

Επένδυση από τα ίδια τα μέλη
Ο Σίλβερ εξήγησε ότι η λίγκα δεν θα στηριχθεί σε εξωτερική βοήθεια για τα πρώτα της βήματα, αλλά στην οικονομική επιφάνεια των ίδιων των συμμετεχόντων.

«Η χρηματοδότηση θα προέλθει αρχικά από τους συλλόγους-μέλη της λίγκας και τους επενδυτές τους. Όπως κάθε νέα επιχείρηση, έτσι και αυτή θα χρειαστεί χρόνο μέχρι να γίνει μια βιώσιμη εμπορική οντότητα».

Το παράδειγμα του WNBA: Ο Κομισάριος χρησιμοποίησε τη γυναικεία λίγκα των ΗΠΑ ως παράδειγμα υπομονής. «Αυτό που λέμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ότι πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική. Το WNBA χρειάστηκε δεκαετίες για να φτάσει στο σημερινό επίπεδο κερδοφορίας».

Σεβασμός στην παράδοση και τη FIBA
Παρά το αμερικανικό μοντέλο που θέλει να εισάγει, ο Σίλβερ τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να σεβαστούμε την παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο συνεργάτης μας είναι η FIBA και αναζητούμε τον καλύτερο συνδυασμό παλιού και νέου».

Το «μέτωπο» με την EuroLeague
Ερωτηθείς για τις νομικές προειδοποιήσεις από την πλευρά της EuroLeague, ο Σίλβερ εμφανίστηκε καθησυχαστικός αλλά και αποφασιστικός.

«Έχω στείλει τις επιστολές στους δικηγόρους μου, αλλά δεν θεωρώ αναπόφευκτη τη σύγκρουση. Υπάρχει χώρος για όλους». Δεν παρέλειψε να σημειώσει: «Αν πίστευα ότι το "ταβάνι" είναι η σημερινή EuroLeague, δεν θα αφιερώναμε τόσο χρόνο σε αυτό το πρότζεκτ».

Ρεάλ, Άλμπα και Τόνι Πάρκερ
Ο Σίλβερ επιβεβαίωσε τις επαφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης και άλλους ισπανικούς συλλόγους, ενώ χαρακτήρισε την Άλμπα Βερολίνου ως «μοντέλο συλλόγου που κάνει σπουδαία δουλειά». Αποκάλυψε επίσης ότι ο Τόνι Πάρκερ, ιδιοκτήτης της Βιλερμπάν, έχει ρόλο συμβούλου στο NBA Europe, φέρνοντας την πολύτιμη εμπειρία του και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Αν χτίσουμε τη λίγκα με τον σωστό τρόπο, στο τέλος θα την ακολουθούν σε όλο τον κόσμο, ακριβώς όπως συμβαίνει με το NBA», κατέληξε ο Σίλβερ, δίνοντας το σύνθημα για την παγκόσμια επέκταση του προϊόντος.
