Εποχή Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο «εκλεκτός» του Φέργκιουσον στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι!
Ο 44χρονος παλαίμαχος άσος αναλαμβάνει υπηρεσιακός τεχνικός μετά την απόλυση του Αμορίμ – Με Γούντγκεϊτ και Τζόνι Έβανς στο πλευρό του, κάνει ντεμπούτο στο ντέρμπι με τη Σίτι.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την Τρίτη τον Μάικλ Κάρικ ως τον νέο υπηρεσιακό προπονητή της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν. Μετά από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις, η διοίκηση των «Κόκκινων Διαβόλων» κατέληξε στον 44χρονο, ο οποίος κέρδισε τη μάχη από τον έτερο υποψήφιο, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.
Η παρέμβαση του Σερ Άλεξ και το «αντίο» στον Αμορίμ
Σύμφωνα με το talkSPORT, καταλυτικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος εισηγήθηκε τη λύση του Κάρικ ως την καταλληλότερη για την παρούσα φάση.
Ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε σε λιγότερο από 24 ώρες μετά την ξαφνική επίθεση που εξαπέλυσε κατά του διοικητικού συμβουλίου. Η 14μηνη θητεία του κόστισε στον σύλλογο περίπου 30 εκατομμύρια λίρες.
Ο Ντάρεν Φλέτσερ, που εκτελούσε χρέη υπηρεσιακού στα τελευταία ματς (ισοπαλία με Μπέρνλι, αποκλεισμός από Μπράιτον), επιστρέφει στην Κ18.
«Είναι τιμή μου» – Οι πρώτες δηλώσεις Κάρικ
Ο Μάικλ Κάρικ, που έχει κατακτήσει 10 μεγάλους τίτλους με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, δήλωσε έτοιμος για την πρόκληση:
«Είναι τιμή μου να οδηγώ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ξέρω τι χρειάζεται για να πετύχεις εδώ. Έχω απόλυτη πίστη στο ταλέντο και την αφοσίωση των παικτών. Είμαστε έτοιμοι να συσπειρωθούμε και να δώσουμε στους οπαδούς τις εμφανίσεις που αξίζουν».
Το νέο τεχνικό τιμ και το «βαρύ» ντεμπούτο
Δίπλα στον Κάρικ χτίζεται άμεσα επιτελείο με εμπειρία και «βαριά» βιογραφικά, με τον Στιβ Χόλαντ να αναλαμβάνει ρόλο βασικού βοηθού. Ο Χόλαντ έχει υπάρξει ο υπ’ αριθμόν δύο της εθνικής Αγγλίας επί Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ (4η θέση στο Μουντιάλ 2018, φιναλίστ στο Euro 2021 και 2024), ενώ στο παρελθόν είχε πολυετή παρουσία στην Τσέλσι σε επιτυχημένες περιόδους.
Στο τιμ εντάσσονται επίσης οι Τζόναθαν Γούντγκεϊτ (με προηγούμενη συνεργασία με τον Κάρικ στη Μίντλεσμπρο), ο Τζόνι Έβανς που επιστρέφει στο «Όλντ Τράφορντ» σε νέο ρόλο, καθώς και ο Τράβις Μπίνιον που ήταν ήδη στο προπονητικό δυναμικό.
"It’s never really left me." ❤️— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026
Michael Carrick joined us for the latest episode of Inside Carrington — available from 19:45 GMT on the Man Utd app 📲 pic.twitter.com/P3K6xEgnhu
In familiar surroundings 🏡 pic.twitter.com/qoQ60cwggt— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026
Η Γιουνάιτεντ κινήθηκε αστραπιαία ώστε ο Κάρικ να έχει χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα για το «βάπτισμα του πυρός» που θα είναι στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι, το προσεχές Σάββατο στο «Ολντ Τράφορντ».
Όσο για το μέλλον, ο σύλλογος δεν βιάζεται για μόνιμο προπονητή, καθώς το καλοκαίρι αναμένεται να μείνουν ελεύθεροι οι Όλιβερ Γκλάσνερ (Κρίσταλ Πάλας) και Αντονι Ιραόλα (Μπόρνμουθ), που βρίσκονται ήδη στη λίστα των υποψηφίων.
