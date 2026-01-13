Αναβλήθηκε ο αγώνας Αμβούργο-Λεβερκούζεν για την Bundesliga
SPORTS
Bundesliga Λεβερκούζεν Αμβούργο Αναβολή

Αναβλήθηκε ο αγώνας Αμβούργο-Λεβερκούζεν για την Bundesliga

Η κακοκαιρία «Έλι» αναβάλλει το παιχνίδι της Μπάγερ λίγο πριν το ταξίδι στον Πειραιά για τον Ολυμπιακό

Αναβλήθηκε ο αγώνας Αμβούργο-Λεβερκούζεν για την Bundesliga
Η έντονη χιονόπτωση του Σαββατοκύριακου είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα Αμβούργο-Λεβερκούζεν για την Bundesliga που ήταν προγραμματισμένος για απόψε (13/1, 21:30).

Είχε πάρα πολύ χιόνι με αποτέλεσμα να προκύψει θέμα ασφαλείας με τη στατικότητα της οροφής, όπως εξήγησε η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFL) σε ανακοίνωσή της: «Οι στατικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την οροφή του σταδίου εμποδίζουν τη διεξαγωγή του αγώνα της Bundesliga μεταξύ Αμβούργου και Μπάγερ Λεβερκούζεν», αναφέρει η DFL που διευκρίνισε ότι η νέα ημερομηνία του αγώνα θα ανακοινωθεί αργότερα.

Μετά την καταιγίδα Έλι, η οποία πέρασε από τη βόρεια και βορειοανατολική Γερμανία από την Παρασκευή, και τις έντονες χιονοπτώσεις, οι αγώνες Ζανκτ Πάουλι-Λειψίας και Βέρντερ Βρέμης-Χόφενχαϊμ δεν διεξήχθησαν το Σάββατο και αναβλήθηκαν για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Για τη Λεβερκούζεν αναζητείται «κενή» ημερομηνία, αφού την προσεχή Τρίτη (20/1) αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και μία εβδομάδα μετά (28/1) υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ, στις τελευταίες αγωνιστικές του Champions League.


