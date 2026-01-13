Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
La Liga, Σεβίλλη-Θέλτα 0-1: Σε μεγάλους μπελάδες η ομάδα του Αλμέιδα, δείτε το γκολ
Η Θέλτα παρέμεινε «ζωντανή» στη «μάχη» για τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια», ενώ η Σεβίλλη βρίσκεται μια ανάσα από την επικίνδυνη ζώνη - Το πάλεψε ο Βλαχοδήμος
Καθόλου καλά δεν κλείνει ο πρώτος γύρος της LaLiga για τη Σεβίλλη, σε αντίθεση με την Θέλτα που τη βρίσκει σε... τροχιά Ευρώπης.
Η ομάδα του Βίγκο «πάγωσε» το «Σάντσεθ Πιθχουάν» στο 88' με το πέναλτι του Αλόνσο, έφυγε νικήτρια με 1-0 στο τελευταίο ματς της 19ης αγωνιστικής και, πλέον, έβαλε σε μεγάλους μπελάδες το συγκρότημα του Ματίας Αλμέιδα και τον ίδιο τον Αργεντινό προπονητή, σε ό,τι αφορά το μέλλον του στον πάγκο των «Ανδαλουσιάνων».
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έκανε ότι μπορούσε στην φάση του πέναλτι, ακούμπησε την μπάλα μετά την εκτέλεση του Μάρκος Αλόνσο, όχι τόσο, όμως, ώστε να την εμποδίσει για να καταλήξει στα δίχτυα. Η Θέλτα με το γκολ αυτό στο φινάλε του αγώνα παρέμεινε «ζωντανή» στη «μάχη» για τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» της επόμενης περιόδου.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1 (26΄ Ραφίνια, 65΄ Όλμο, 90+6΄ Τόρες - 19΄ Μπαένα)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (7΄, 59΄ Μπαπέ, 42΄ Καμαβινγκά)
Χετάφε-Σοσιεδάδ 1-2 (90' Χουάνμι - 36' Μέντες, 90'+6 Αραμπούρου)
Οβιέδο-Μπέτις 1-1 (60' Κάιρα-83' Λο Σέλσο)
Βιγιαρεάλ-Αλαβές 3-1 (49' Μολέιρο, 55' Μορένο, 75' Μικαουτάτζε-85' Μαρτίνες)
Τζιρόνα-Οσασούνα 1-0 (44' Βάνατ)
Βαλένθια-Ελτσε 1-1 (87' πέν. Πεπέλου - 75' Ντιανγκανά)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 49
Ρεάλ Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 38
Εσπανιόλ 34
Μπέτις 29
Θέλτα 29
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Έλτσε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Ρεάλ Σοσιεδάδ 21
Χετάφε 21
Τζιρόνα 21
Σεβίλλη 20
Οσασούνα 19
Αλαβές 19
Μαγιόρκα 18
Βαλένθια 17
Λεβάντε 14
Οβιέδο 13
