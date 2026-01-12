Ρομάνο: Ο Μάικλ Κάρικ επιστρέφει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Άγγλος τεχνικός αποδέχθηκε όλους τους όρους των «Κόκκινων Διαβόλων» – Μέσα στην εβδομάδα οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις για τη νέα εποχή στο «Ολντ Τράφορντ»