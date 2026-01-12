Ρομάνο: Ο Μάικλ Κάρικ επιστρέφει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Άγγλος τεχνικός αποδέχθηκε όλους τους όρους των «Κόκκινων Διαβόλων» – Μέσα στην εβδομάδα οι υπογραφές και οι ανακοινώσεις για τη νέα εποχή στο «Ολντ Τράφορντ»

Η αναζήτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον διάδοχο του Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται να φτάνει στο τέλος της, με έναν παλιό γνώριμο να ετοιμάζεται να πιάσει ξανά το τιμόνι. Σύμφωνα με τον «γκουρού» των μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μάικλ Κάρικ είπε το οριστικό «ναι» στην πρόταση των διοικούντων τον σύλλογο.

Οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν αμέσως μετά την απόλυση του Αμορίμ κατέληξαν σε πλήρη ταύτιση απόψεων. Όπως μεταδίδει ο Ιταλός δημοσιογράφος:

Ο Κάρικ αποδέχθηκε κάθε όρο του συμβολαίου που του προτάθηκε, δείχνοντας την επιθυμία του να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η συμφωνία θεωρείται «τελειωμένη» και το τυπικό σκέλος (υπογραφές και ανακοινώσεις) αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Ο Ρομάνο χρησιμοποίησε τη χαρακτηριστική του ατάκα «Here we go, soon», επιβεβαιώνοντας ότι απομένουν μόνο οι επίσημες διατυπώσεις.

Σύμφωνα με το BBC και το Sky Sports, οι συνομιλίες μεταξύ του 44χρονου, ο οποίος προηγουμένως είχε μια σύντομη προσωρινή θητεία ως προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων» το 2021, και του διοικητικού συμβουλίου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωρούν καλά.

Ο Αμορίμ απολύθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω κακών αποτελεσμάτων. Στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι να διορίσει έναν προσωρινό προπονητή πριν από την επανέναρξη της προετοιμασίας την Τετάρτη για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Πρώην παίκτης του συλλόγου, με τον οποίο κατάκτησε δώδεκα μεγάλα τρόπαια στη δωδεκαετή καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων πέντε πρωταθλημάτων κι ενός Champions League το 2008, ο Κάρικ προπονούσε τη Μίντλεσμπρο από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2025.

Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, έναν άλλο πρώην παίκτη που έχει επίσης διατελέσει προσωρινός προπονητής. Επί του παρόντος, υπεύθυνος για την πρώτη ομάδα είναι ο Ντάρεν Φλέτσερ. Μετά την ισοπαλία (2-2) στο πρωτάθλημα εναντίον της Μπέρνλι, την Κυριακή ήταν στον πάγκο στον αποκλεισμό από την Μπράιτον στο Κύπελλο Αγγλίας.

Έβδομη στην Premier League, 17 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, αποκλεισμένη και από τα δύο εγχώρια Κύπελλα και απούσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή τη σεζόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα φιλοξενήσει την αιώνια αντίπαλό της, Μάντσεστερ Σίτι, το Σάββατο για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

