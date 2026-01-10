Τροχαίο για την Εθνική Χάντμπολ της Κύπρου στην Εσθονία: Ανετράπη το λεωφορείο που μετέφερε την ομάδα, δείτε βίντεο
10 μέλη της αποστολής κρίθηκε πως έπρεπε να διακομιστούν στο νοσοκομείο

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη τα ξημερώματα της Παρασκευής το λεωφορείο που μετέφερε την Εθνική ανδρών της Κύπρου από το Ταλίν προς την Πόλβα, όπου ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας με την Εσθονία.

Το όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα μέλη της αποστολής να τραυματιστούν και να μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομεία της περιοχής.

Τροχαίο ατύχημα για την Εθνική Χάντμπολ


Συγκεκριμένα δύο μέλη της αποστολής, κρίθηκε πως έπρεπε να διακομιστούν στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτό έγινε άμεσα με ασθενοφόρο. Στη συνέχεια και μετά από δύο ώρες αναμονής της αποστολής στον χώρο όπου σημειώθηκε το τροχαίο, ήρθε άλλο λεωφορείο, τους μετέφερε στο ξενοδοχείο και εκεί κρίθηκε αναγκαίο να διακομίστηκαν στο νοσοκομείο άλλα οκτώ άτομα για προληπτικούς λόγους.

Η αποστολή της Κύπρου αύριο κανονικά έχει προγραμματισμένο αγώνα με την Εσθονία, όμως γίνονται διαβουλεύσεις από πλευράς Ομοσπονδίας για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και αν θα διεξαχθεί αγώνας.
