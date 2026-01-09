Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Βεζένκοφ: «Έπρεπε να αλλάξουμε την εικόνα μας στην άμυνα, όλοι είναι σημαντικοί»
Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού (25π.) στάθηκε στη βελτίωση του δευτέρου ημιχρόνου κόντρα στην Μπάγερν και τόνισε την ανάγκη για χημεία τώρα που το ρόστερ είναι πλήρες
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στον δρόμο των επιτυχιών στη Euroleague, επικρατώντας με 95-80 της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ για την 21η αγωνιστική. Η νίκη αυτή ανέβασε το ρεκόρ των Πειραιωτών στο 12-8, διατηρώντας τους σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στα playoffs.
Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σταμάτησε στους 25 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο όπου οι άμυνες ήταν χαλαρές, ο Ολυμπιακός πάτησε «γκάζι» στην επανάληψη, περιορίζοντας τους Βαυαρούς και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση.
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο 30χρονος φόργουορντ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την επιστροφή στο ΣΕΦ, αλλά και συνειδητοποιημένος για τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης:
Για την επιστροφή στην έδρα: «Νιώθω πολύ ωραία, προερχόμασταν από τρία απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια και επιστρέψαμε σπίτι μετά από καιρό».
Για την αμυντική βελτίωση: «Έπρεπε να αλλάξουμε την εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς δεχθήκαμε 47 πόντους στο πρώτο».
Για το βάθος του ρόστερ: «Έχουμε βαθύ πάγκο, είναι σημαντικό όταν όλοι είναι υγιείς να βρούμε τη χημεία μας. Όλοι είναι σημαντικοί για εμάς».
