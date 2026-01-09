Βεζένκοφ: «Έπρεπε να αλλάξουμε την εικόνα μας στην άμυνα, όλοι είναι σημαντικοί»

Ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού (25π.) στάθηκε στη βελτίωση του δευτέρου ημιχρόνου κόντρα στην Μπάγερν και τόνισε την ανάγκη για χημεία τώρα που το ρόστερ είναι πλήρες