Ο «Μέσι των darts», Λουκ Λίτλερ, υπέγραψε συμβόλαιο χορηγίας 23 εκατ. ευρώ και με το πριμ του Παγκοσμίου πήρε σπίτι στους γονείς του

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Άγγλος παγκόσμιος πρωταθλητής σφράγισε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του αθλήματος, ανταμείβοντας παράλληλα την οικογένειά του για τη στήριξή της
Ο Λουκ Λίτλερ, ο 18χρονος που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση στον κόσμο των darts (βελάκια), συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο Άγγλος, ο οποίος αποκαλείται από πολλούς ως ο «Μέσι του αθλήματος», υπέγραψε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο χορηγίας με την εταιρεία εξοπλισμού Target Darts, το οποίο ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια λίρες (περίπου 23 εκατ. ευρώ).
Μια συμφωνία ιστορικών διαστάσεων
Το νέο deal έχει διάρκεια 10 ετών, με τον Λίτλερ να εισπράττει 2 εκατομμύρια λίρες ετησίως. Η Target Darts χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία μεταξύ μιας εταιρείας και ενός παίκτη», αντανακλώντας την τεράστια εμπορική αξία του νεαρού αθλητή.
Η ανακοίνωση του συμβολαίου έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο του Λίτλερ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όπου κατέκτησε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο επικρατώντας στον τελικό του Ολλανδού Τζιαν Βαν Βέεν με το επιβλητικό 7-1.
Έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία που κατακτά το τρόπαιο σε συνεχόμενες χρονιές. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη κατακτήσει 10 μεγάλους τίτλους (majors).
Η νίκη του στο φετινό Παγκόσμιο του απέφερε το ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών, ένα έπαθλο που δείχνει την οικονομική εκτόξευση του αθλήματος, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από δύο δεκαετίες ο πρωταθλητής εισέπραττε μόλις 30.000 λίρες.
Πέρα από τα ρεκόρ και τους αριθμούς, ο Λίτλερ συγκίνησε την κοινή γνώμη με την απόφασή του να διαθέσει ολόκληρο το ποσό του 1 εκατ. λιρών για την αγορά ενός νέου σπιτιού για τους γονείς του. Με αυτή την κίνηση θέλησε να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους τα προηγούμενα χρόνια, όταν τον μετέφεραν οδικώς σε κάθε γωνιά της χώρας για να συμμετέχει σε τουρνουά.
Κυρίαρχος στο παγκόσμιο στερέωμα
☢️ The biggest deal in darts history ☢️— Target Darts (@TargetDarts) January 9, 2026
It’s official: we’ve signed the biggest deal in darts history with Luke Littler.
Together with the back-to-back World Champ and World Number 1, we’re redefining what’s possible in darts, and we are only just getting started.
Link in… pic.twitter.com/EnP6fcbR82
Luke Littler lifts the Sid Waddell Trophy for the second year running 🏆🙌— PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026
Simply incredible from the 18-year-old, who scoops the £1million prize ☢️ pic.twitter.com/xSXSE3eEKk
View this post on Instagram
