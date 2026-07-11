Εντυπωσιακό βίντεο από την Εύβοια με κοπάδι δελφινιών δίπλα σε λουόμενους
Εντυπωσιακό βίντεο από την Εύβοια με κοπάδι δελφινιών δίπλα σε λουόμενους
Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά κολυμπούσαν και έπαιζαν λίγα μόλις μέτρα από την ακτή
Ένα μοναδικό θέαμα είχαν την τύχη να απολαύσουν το Σάββατο 11 Ιουλίου, όσοι βρέθηκαν στην παραλία των Ροβιών, στη Βόρεια Εύβοια.
Ένα κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό φυσικό υπερθέαμα που έκλεψε τις εντυπώσεις. Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά κολυμπούσαν και έπαιζαν λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, ακριβώς έξω από τα προστατευτικά δίχτυα που έχουν τοποθετηθεί για την αποτροπή των τσουχτρών.
Οι λουόμενοι και οι επισκέπτες παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό τις κινήσεις των δελφινιών, απαθανατίζοντας τη σπάνια αυτή στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Δείτε βίντεο του evima.gr
Η παρουσία τους χάρισε χαμόγελα και συγκίνηση, υπενθυμίζοντας για ακόμη μία φορά τον μοναδικό φυσικό πλούτο και την ομορφιά των θαλασσών της Βόρειας Εύβοιας.
Ένα κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό φυσικό υπερθέαμα που έκλεψε τις εντυπώσεις. Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά κολυμπούσαν και έπαιζαν λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, ακριβώς έξω από τα προστατευτικά δίχτυα που έχουν τοποθετηθεί για την αποτροπή των τσουχτρών.
Οι λουόμενοι και οι επισκέπτες παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό τις κινήσεις των δελφινιών, απαθανατίζοντας τη σπάνια αυτή στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.
Δείτε βίντεο του evima.gr
Η παρουσία τους χάρισε χαμόγελα και συγκίνηση, υπενθυμίζοντας για ακόμη μία φορά τον μοναδικό φυσικό πλούτο και την ομορφιά των θαλασσών της Βόρειας Εύβοιας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα