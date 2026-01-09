Ολυμπιακός: Ο Παναγιώτης Κοτρίδης με τη βοήθεια του AI συνάντησε τους θρύλους της δεκαετίας του '50, βίντεο
Ο υποστράτηγος Παναγιώτης Κοτρίδης, γιος του παλαίμαχου διεθνή άσου του Ολυμπιακού Μπάμπη Κοτρίδη, συνάντησε τον Μπέμπη, τον Μουράτη, τον Δαρίβα και τα άλλα αστέρια της ομάδας της δεκαετίας του '50
Ο Ολυμπιακός στη δεκαετία του '50 κέρδισε 6 σερί πρωταθλήματα Ελλάδας και έλαβε το προσωνύμιο «Θρύλος».
Εκείνη η ομάδα είχε σπουδαίους παίκτες όπως ο Μπέμπης, ο Μουράτης, ο Ρωσίδης, ο Δαρίβας, ο Στεφανάκος, ο Θεοδωρίδης, ο Κοτρίδης, ο Υφαντής και άλλοι οι οποίοι ξεχνούσαν να χάσουν στα ξερά γήπεδα της εποχής.
Επτά δεκαετίες μετά ο Παναγιώτης Κοτρίδης, γιος του διεθνούς άσου του Ολυμπιακού Μπάμπη Κοτρίδη και υποστράτηγος ε.α της πυροσβεστικής υπηρεσίας με βίντεο που ανέβασε στα social media «ζωντάνεψε» εκείνη την εποχή.
Με την βοήθεια του ΑΙ μπαίνει στο γήπεδο και φωτογραφίζεται με τον πατέρα του και όλα τα είδωλα της εποχής.
