Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι είναι στο στόχαστρο της Νότιγχαμ, σύμφωνα με το Athletic

Άρθρο που κυκλοφόρησε σήμερα από το Athletic, αναφέρει ότι ο Ιρανός φορ είναι ένας από τους τέσσερις παίκτες που εξετάζουν σοβαρά οι Reds