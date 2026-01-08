Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Μουντιάλ 2026: Η FIFA επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη και «σκανάρει» 1.248 παίκτες για να αναβαθμίσει το ημιαυτόματο οφσάιντ
Μουντιάλ 2026: Η FIFA επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη και «σκανάρει» 1.248 παίκτες για να αναβαθμίσει το ημιαυτόματο οφσάιντ
Η FIFA επιστρατεύει τρισδιάστατα είδωλα και τεχνητή νοημοσύνη για αλάνθαστα οφσάιντ και μια μοναδική τηλεοπτική εμπειρία στο Μουντιάλ
Η FIFA προετοιμάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό ως το πιο τεχνολογικά προηγμένο αθλητικό γεγονός στην ιστορία, με κύριο στόχο να μπει ένα οριστικό τέλος στις αμφισβητήσεις γύρω από τις αποφάσεις των διαιτητών και τη λειτουργία του VAR.
Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός του ημιαυτόματου οφσάιντ. Για να αποφευχθούν τα λάθη και οι ασάφειες που προκύπτουν από τις τωρινές 3D αναπαραστάσεις, ο διεθνής οργανισμός θα προχωρήσει στο πλήρες σκανάρισμα 1.248 ποδοσφαιριστών (το σύνολο των αποστολών των 48 ομάδων).
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδικούς θαλάμους, όπου κάθε παίκτης θα σκανάρεται μέσα σε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία ρεαλιστικών 3D avatar με απόλυτη ακρίβεια στις διαστάσεις κάθε μέλους του σώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την αξιόπιστη ιχνηλάτηση των παικτών ακόμα και σε φάσεις με πολύ γρήγορη κίνηση ή όταν το σώμα τους καλύπτεται από άλλους ποδοσφαιριστές. Έτσι, η αναπαράσταση που θα βλέπουν οι τηλεθεατές θα είναι πιο φυσική, ελκυστική και, κυρίως, αδιαμφισβήτητη.
Μια ακόμα καινοτομία είναι το εργαλείο Football AI Pro. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα αναλύει εκατομμύρια δεδομένα, παρέχοντας στις 48 εθνικές ομάδες λεπτομερείς εκθέσεις σε μορφή κειμένου, βίντεο και τρισδιάστατων οπτικοποιήσεων. Η χρήση του συστήματος θα επιτρέπεται πριν και μετά τους αγώνες, ενισχύοντας τη στρατηγική προετοιμασία των προπονητών.
Τέλος, η FIFA εισάγει τη λειτουργία "Referee's View". Μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εικόνες από τις κάμερες που θα φέρουν πάνω τους οι διαιτητές θα σταθεροποιούνται πλήρως. Το αποτέλεσμα θα προσφέρει στους τηλεθεατές μια μοναδική, σταθερή προοπτική πρώτου προσώπου υψηλής ευκρίνειας, κάνοντας την εμπειρία παρακολούθησης ακόμα πιο καθηλωτική.
Η τεχνολογία αυτή δοκιμάστηκε ήδη με επιτυχία στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, δίνοντας μια πρόγευση για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την εμπειρία του ποδοσφαίρου το 2026.
Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός του ημιαυτόματου οφσάιντ. Για να αποφευχθούν τα λάθη και οι ασάφειες που προκύπτουν από τις τωρινές 3D αναπαραστάσεις, ο διεθνής οργανισμός θα προχωρήσει στο πλήρες σκανάρισμα 1.248 ποδοσφαιριστών (το σύνολο των αποστολών των 48 ομάδων).
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε ειδικούς θαλάμους, όπου κάθε παίκτης θα σκανάρεται μέσα σε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία ρεαλιστικών 3D avatar με απόλυτη ακρίβεια στις διαστάσεις κάθε μέλους του σώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την αξιόπιστη ιχνηλάτηση των παικτών ακόμα και σε φάσεις με πολύ γρήγορη κίνηση ή όταν το σώμα τους καλύπτεται από άλλους ποδοσφαιριστές. Έτσι, η αναπαράσταση που θα βλέπουν οι τηλεθεατές θα είναι πιο φυσική, ελκυστική και, κυρίως, αδιαμφισβήτητη.
Read more 👇https://t.co/LNxbB8LxCl— Match of the Day (@BBCMOTD) January 7, 2026
Μια ακόμα καινοτομία είναι το εργαλείο Football AI Pro. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα αναλύει εκατομμύρια δεδομένα, παρέχοντας στις 48 εθνικές ομάδες λεπτομερείς εκθέσεις σε μορφή κειμένου, βίντεο και τρισδιάστατων οπτικοποιήσεων. Η χρήση του συστήματος θα επιτρέπεται πριν και μετά τους αγώνες, ενισχύοντας τη στρατηγική προετοιμασία των προπονητών.
Τέλος, η FIFA εισάγει τη λειτουργία "Referee's View". Μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, οι εικόνες από τις κάμερες που θα φέρουν πάνω τους οι διαιτητές θα σταθεροποιούνται πλήρως. Το αποτέλεσμα θα προσφέρει στους τηλεθεατές μια μοναδική, σταθερή προοπτική πρώτου προσώπου υψηλής ευκρίνειας, κάνοντας την εμπειρία παρακολούθησης ακόμα πιο καθηλωτική.
Η τεχνολογία αυτή δοκιμάστηκε ήδη με επιτυχία στο Διηπειρωτικό Κύπελλο, δίνοντας μια πρόγευση για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μεταμορφώσει την εμπειρία του ποδοσφαίρου το 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα