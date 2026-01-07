Κύπελλο ποδοσφαίρου: Την Τετάρτη το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός - Άρης
SPORTS
Κύπελλο ποδοσφαίρου Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Άρης

Κύπελλο ποδοσφαίρου: Την Τετάρτη το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός - Άρης

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν και οι 4 προημιτελικοί

Κύπελλο ποδοσφαίρου: Την Τετάρτη το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός - Άρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν και οι 4 προημιτελικοί του Κυπέλλου ποδοσφαίρου. 

Το πρόγραμμα θ΄ ανοίξει στις 15:00 το Λεβαδειακός- Κηφισιά και στις 17:00 θα παίξει η ΑΕΚ με τον ΟΦΗ.

Στις 18:30 θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και στις 20:30 το Παναθηναϊκός -Άρης.

Τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ και θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο της Λειβαδιάς, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Καραϊσκάκη και στη Λεωφόρο. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικητής στα 90' δεν υπάρχει παράταση αλλά θα εκτελεστούν απευθείας πέναλτι. 

Στα ημιτελικά θα παίξουν μεταξύ τους οι νικητές του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης και οι νικητές των αγώνων Λεβαδειακός - Κηφισιά με ΑΕΚ - ΟΦΗ. 

Το πρόγραμμα

  • 15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά
  • 17:00: ΑΕΚ -ΟΦΗ
  • 18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
  • 20:30: Παναθηναϊκός - Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης