Κύπελλο ποδοσφαίρου: Την Τετάρτη το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και το Παναθηναϊκός - Άρης

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν και οι 4 προημιτελικοί του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.



Το πρόγραμμα θ΄ ανοίξει στις 15:00 το Λεβαδειακός- Κηφισιά και στις 17:00 θα παίξει η ΑΕΚ με τον ΟΦΗ.



Στις 18:30 θα διεξαχθεί το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και στις 20:30 το Παναθηναϊκός -Άρης.



Τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ και θα διεξαχθούν στο Δημοτικό Στάδιο της Λειβαδιάς, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Καραϊσκάκη και στη Λεωφόρο.



Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικητής στα 90' δεν υπάρχει παράταση αλλά θα εκτελεστούν απευθείας πέναλτι.



Στα ημιτελικά θα παίξουν μεταξύ τους οι νικητές του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης και οι νικητές των αγώνων Λεβαδειακός - Κηφισιά με ΑΕΚ - ΟΦΗ.



Το πρόγραμμα

15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ -ΟΦΗ

18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός - Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.