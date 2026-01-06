Λουτσέσκου: «Χωρίς υπερβολή, έπρεπε να κερδίσουμε 5-1, ήρωας της βραδιάς ο Μοναστηρλής»
SPORTS
Ραζβάν Λουτσέσκου ΠΑΟΚ Δημήτρης Μοναστηρλής

Το σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο που κρίθηκε στα πέναλτι

2 ΣΧΟΛΙΑ

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 5-4 στα πέναλτι τον Ατρόμητο και προκρίθηκε στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Μετά τον αγώνα ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε ότι το ματς θα έπρεπε να ήταν 5-1, αφού ΠΑΟΚ είχε πολλές ευκαιρίες, ενώ σχολίασε την  εμφάνιση του Δημήτρη Μοναστηρλή αλλά και τους Γερεμέγεφ και Ζαφείρη που έκαναν ντεμπούτο.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην Cosmote TV 

Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο: «Δεν μπορώ να πω για δυσκολία στο αγωνιστικό κομμάτι. Είχαμε 8 καθαρές ευκαιρίες και τους κάναμε πλάκα! Η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, τι παραπάνω μπορούσαμε να κάνουμε; Μας έλειψε το καθαρό μυαλό. Χωρίς υπερβολή, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει 5-1!»

Για τον Μοναστηρλή: «Κάποιες φορές έρχονται ευκαιρίες και εκείνος την άρπαξε. Έδωσε αυτοπεποίθηση σε όλη την ομάδα. Είναι μια βραδιά που ήταν ήρωας για εμάς και θα την θυμάται για όλη την ζωή του».

Για τον Γερεμέγεφ: «Αν και έχει να αγωνιστεί για μεγάλο διάστημα, είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση του. Θα βελτιωθεί στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Έχει ποιότητα και θα βοηθήσει την ομάδα».

Για τον Ζαφείρη: «Θα χρειαστεί χρόνο για να βρει χημεία. Μας δίνει ένταση και επιθετικότητα. Είναι ένας κορυφαίος παίκτης και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ».

2 ΣΧΟΛΙΑ

