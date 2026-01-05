Γιαννακόπουλος: «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Euroleague ΟΑΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω story του στο Instagram ξεκαθάρισε την πεποίθησή του ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει την Euroleague

Γιαννακόπουλος: «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ»
49 ΣΧΟΛΙΑ
Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε μέσω ενός story στο Instagram την πεποίθησή του ότι η ομάδα του θα κατακτήσει τη Euroleague στο ΟΑΚΑ στο τέλος της σεζόν. 

Επιπλέον, πρόσθεσε πως ο Ολυμπιακός δεν θα καταφέρει να βρεθεί στο ΟΑΚΑ και στο Final Four, αφού θα τον αποκλείσει ή ο Παναθηναϊκός, ή κάποια άλλη ομάδα της EuroLeague, και το σύνολο του Έργκιν Άταμαν θα σηκώσει το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Στο τέλος, αναφέρθηκε σε προηγούμενες περιπτώσεις που οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στο ΟΑΚΑ, αναφέροντας πως το ίδιο θα συμβεί και τη φετινή χρονιά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα όσον αφορά το ΟΑΚΑ, είναι 2 οι λόγοι που δε θα το πάρει.

Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και αν παίξουμε μαζί θα τον αποκλείσουμε, αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλον θα τον κερδίσουμε.

Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός που έχουν ονομάσει σκάνδαλο όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ και έκανε λόγο για άνιση μεταχείριση, η λογική λέει ότι δεν θα κατέβουν να παίξουν στο ΟΑΚΑ.

Όπως έλεγαν τότε σκάνδαλο ο Βασιλακόπουλος "δεν κατεβαίνουμε", σκάνδαλο δεν θα είναι αν κατέβουν να παίξουν τώρα;».
49 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης