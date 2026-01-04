Μπαρτζώκας: Μπράβο στον Άρη, παίξαμε όσο χρειαζόταν και είμαστε σε καλύτερο επίπεδο απ' ότι πριν 1-2 μήνες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 95-84 του Άρη στη Θεσσαλονίκη και έφτασε στις 12 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια του στη Stoiximan Basket League. 

Μετά τον αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε στην ΕΡΤ το παιχνίδι αλλά και την βελτίωση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

«Μπράβο στον Άρη, έκανε πολύ καλή εμφάνιση, προσπάθησε ως το τέλος και έβαλε μεγάλα σουτ ενώ γύρισε γρήγορα την μπάλα. Εμείς είχαμε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν είχαμε ούτε 48 ώρες για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Παίξαμε όσο χρειαζόταν για να κερδίσουμε το ματς. Έχουν γυρίσει οι περισσότεροι παίκτες μας πλέον, ο Μιλουτίνοφ είχε μια πλήξη στον τετρακέφαλο. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι πριν 1-2 μήνες και θα είμαστε σε ακόμη καλύτερο επίπεδο στη συνέχεια».

