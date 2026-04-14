Έκτακτη επιχορήγηση 1.235.000 ευρώ της EOE στις αθλητικές ομοσπονδίες
Εφαρμόστηκε νέο σύστημα κατανομής έκτακτων επιχορηγήσεων προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, για την ενίσχυση της προετοιμασίας τους, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες, το 2028
Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίασή της ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας για έκτακτη επιχορήγηση ύψους 1.235.000 ευρώ σε 29 Αθλητικές Ομοσπονδίες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028.
H Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην τελευταία συνεδρίαση της αποφάσισε να εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση της ΕΠΟΠ για έκτακτη επιχορήγηση 1.235.000 ευρώ σε 29 Αθλητικές Ομοσπονδίες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Λος Αντζελες 2028.https://t.co/4lOl8c3FqD— Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) April 14, 2026
Με βάση τα παραπάνω, τα χρήματα ανά Ομοσπονδία κατανέμονται ως εξής:
ΚΟΕ (Υγρός Στίβος) 115.000 ευρώ
ΣΕΓΑΣ (Στίβος) 115.000 ευρώ
ΕΚΟΦΝΣ (Κωπηλασία) 90.000 ευρώ
ΕΙΟ (Ιστιοπλοϊα) 70.000 ευρώ
ΕΟΚ (Μπάσκετ) 70.000 ευρώ
ΕΛΟΠ (Πάλη) 55.000 ευρώ
ΣΚΟΕ (Σκοποβολή) 53.000 ευρώ
ΕΟΠΕ (Βόλεϊ) 50.000 ευρώ
ΕΓΟ (Γυμναστική) 45.000 ευρώ
ΕΛΟΤ (Ταεκβοντό) 45.000 ευρώ
ΕΟΚΚ (Κάνοε Καγιάκ) 40.000 ευρώ
ΕΟΤ (Τζούντο) 35.000 ευρώ
ΕΦΟΑ (Τένις) 35.000 ευρώ
ΟΧΕ (Χάντμπολ) 35.000 ευρώ
ΕΟΠ (Ποδηλασία) 32.000 ευρώ
ΕΟΠ (Πυγμαχία) 30.000 ευρώ
ΕΟΤ (Τοξοβολία) 30.000 ευρώ
ΕΟΞ (Ξιφασκία) 30.000 ευρώ
ΕΦΟΕΠΑ (Πινγκ Πονγκ) 30.000 ευρώ
ΕΟΜΣ (Μπέιζμπολ-Σόφτμπολ) 30.000 ευρώ
ΕΟΑΒ (Αρση Βαρών) 25.000 ευρώ
ΕΟΙ (Ιππασία) 25.000 ευρώ
ΕΛΟΧ (Χόκεϊ) 25.000 ευρώ
ΕΛΟΚ (Κρίκετ) 25.000 ευρώ
ΕΟΟΑ (Αθλητική Αναρρίχηση) 20.000 ευρώ
ΕΟΦΣΑ (Μπάντμιντον) 20.000 ευρώ
ΕΟΜΠ (Μοντέρνο Πένταθλο) 20.000 ευρώ
ΕΟΤ (Τροχοσανίδα) 20.000 ευρώ
ΕΟΓ (Γκολφ) 20.000 ευρώ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
