Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε αστικό λεωφορείο στη Νορβηγία και οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία
Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε αστικό λεωφορείο στη Νορβηγία και οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία

Ο ανήλικος έκανε μόνος του το ταξίδι, αφού έκλεψε το λεωφορείο στο Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο

Συνελήφθη 14χρονος που έκλεψε αστικό λεωφορείο στη Νορβηγία και οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία
Ένας 14χρονος έκλεψε ένα λεωφορείο στη Νορβηγία από μία νορβηγική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών και το οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14/4) η νορβηγική αστυνομία.

Η εταιρεία ειδοποίησε την αστυνομία νωρίς το πρωί της Τρίτης μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή και εντόπισε το όχημα στη γειτονική χώρα με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας. Η σουηδική αστυνομία συνέλαβε τον έφηβο κοντά στη νοτιοδυτική σουηδική πόλη Γκέτεμποργκ.

Νορβηγοί αξιωματούχοι της κοινωνικής πρόνοιας νέων είναι καθ' οδόν για να τον παραλάβουν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το κίνητρο του εφήβου.

Ο αστυνομικός που διεξήγαγε την έρευνα, ο Ρούνε Ισάκσεν, δήλωσε στον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι ο 14χρονος έκανε μόνος του το ταξίδι, αφού έκλεψε το λεωφορείο στο Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο.
