Σε... άλλο πλανήτη ο Ντε Λαουρέντις πρότεινε 25λεπτα ημίχρονα, κατάργηση των καθυστερήσεων και 20λεπτες αποβολές
Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις προέβη σε ορισμένες... ακραίες δηλώσεις, αναφορικά με το πως θέλει να αλλάξει το ποδόσφαιρο

Την ώρα που η Νάπολι προσπαθεί με νύχια και με δόντια να «ψαλιδίσει» τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ στη μάχη της Serie A, ο πρόεδρός της ονειρεύεται ένα... άλλο ποδόσφαιρο.

Ο Αρουρέλιο Ντε Λαουρέντις που είναι γνωστός στον χώρο του αθλήματος για τις... τραβηγμένες απόψεις του, παραχώρησε συνέντευξη μέσω της οποίας έκανε λόγο για νέους κανονισμούς που θα έκαναν...πόλο το ποδόσφαιρο.

Μιλώντας στο «Athletic», ο 76χρονος ισχυρός άνδρας των «Παρτενοπέι» ανέφερε πως θα ήθελε ο χρόνος του κάθε ημιχρόνου να μειωθεί από 45 σε 25 λεπτά, αναφέροντας πως οι αγώνες είναι μεγάλοι σε διάρκεια, ενώ εξήγησε πως θα ήθελε να μετράει μόνο ο καθαρός χρόνος, δίχως καθυστερήσεις.

Μάλιστα ανέφερε το παράδειγμα του εγγονιού του, το οποίο όταν περνάει κάποια ώρα μέσα στον αγώνα παρατάει το ποδόσφαιρο και το ρίχνει ξανά στα video games.

Στη συνέχεια, είπε πως θα ήθελε να καταργήσει τις κάρτες και να τις αντικαταστήσει με τιμωρία εξόδου από τον αγωνιστικό χώρο.

Πέντε λεπτά για παράβαση που θα ισοδυναμούσε με κίτρινη και 20 λεπτά για κόκκινη κάρτα.

Τέλος, αναφερόμενος στα γκολ που ακυρώνονται οριακά για οφσάιντ, τόνισε πως θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, καθώς είναι κρίμα για χιλιοστά να μην μετράει ένα γκολ. Έτσι, θα αυξηθεί ο αριθμός τους, άρα και το θέαμα.

