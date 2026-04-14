Κοινή δήλωση 17 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, σε Ισραήλ και Λίβανο να «αδράξουν την ευκαιρία» των ειρηνευτικών συνομιλιών
Δεκαεπτά χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Κύπρου κάλεσαν σήμερα τον Λίβανο και το Ισραήλ να «αδράξουν την ευκαιρία» των απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Ουάσινγκτον.

Ανάμεσα στις χώρες που συνυπογράφουν το ανακοινωθέν, είναι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Σουηδία.

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του (Λιβανέζου) προέδρου Ζοζέφ Αούν να ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και το γεγονός ότι το Ισραήλ συμφώνησε να ξεκινήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Καλούμε και τις δύο πλευρές να αδράξουν αυτή την ευκαιρία», έγραψαν οι 17 χώρες σε κοινό ανακοινωθέν τους


Η Ουάσινγκτον φιλοξενεί σήμερα απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, τις πρώτες από το 1993, ανάμεσα σε εκπροσώπους του Λιβάνου και του Ισραήλ αλλά με έναν μεγάλο απόντα, τη Χεζμπολάχ.

«Η συνέχιση του πολέμου στον Λίβανο θέτει σε κίνδυνο την τρέχουσα περιφερειακή αποκλιμάκωση, την οποία έχουμε χαιρετίσει και η οποία πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστή από όλα τα μέρη», τονίζουν οι 17 χώρες.

Στην ανακοίνωση  επίσης καταδικάζουν «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ» καθώς και «τις μαζικές ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Λίβανο στις 8 Απριλίου, οι οποίες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κοινοποίησαν οι λιβανικές αρχές, σκότωσαν περισσότερους από 350 ανθρώπους και τραυμάτισαν περισσότερους από 1.000».

