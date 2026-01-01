Επίσημος ο δανεισμός του Κουζέλογλου από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Κουζέλογλου μέχρι το τέλος της σεζόν, με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση του Αμαρουσίου



«Ο Γιάννης Κουζέλογλου γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1995, έχει ύψος 2.07μ. και αγωνίζεται ως power forward και ως center. Ξεκίνησε την μπασκετική του πορεία από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Το καλοκαίρι του 2014 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Partizan Belgrade, όπου έμεινε για ένα χρόνο.

Την διετία 2015-17 αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Πάτρας και συνέχισε στο Λαύριο από το 2017 έως το 2020. Το 2020-21 μετακινήθηκε στον Άρη που κατέγραψε 10.4 πόντους και 7.2 ριμπάουντ στη Soiximan Basket League. Έκλεισε τη σεζόν στη Γαλλία με τη φανέλα της Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Το 2021-22 ξεκίνησε ως μέλος του Ηρακλή με τον οποίο είχε 9.6 πόντους και 6.2 ριμπάουντ στo πρωτάθλημα και 8.1 πόντους και 5.1 ριμπάουντ στο FIBA Europe Cup. Μετακόμισε στην ΑΕΚ όπου είχε 9 πόντους και 6.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο επέστρεψε στο Λαύριο (10.2 πόντους και 5.2 ριμπάουντ στo πρωτάθλημα) Ακολούθησε η θητεία του στην ισπανική San Pablo Burgos.

Από το 2023 έως το 2025 φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ. Το 2023/24 είχε 7.8 πόντους και 5.2 ριμπάουντ στη Stoiximan Basket League, μαζί με 4.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ στο Basketball Champions League. Το 2024/25 είχε 4.5 πόντους και 3.7 ριμπάουντ στη Stoiximan GBL και 3.2 πόντους με 2.4 ριμπάουντ στο Basketball Champions League, στην διαδρομή μέχρι το Final Four.

Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε στον Παναθηναϊκό με τον οποίο έκανε 7 συμμετοχές στην GBL με 3,3 πόντους ανά παιχνίδι σε σχεδόν 10 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Στην Ευρωλίγκα αγωνίστηκε σε 3 παιχνίδια με μέσο χρόνο συμμετοχής 5’.38”, μετρώντας 1 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ ανά παιχνίδι.

Ο Γιάννης Κουζέλογλου έχει υπάρξει διεθνής με την Εθνική Εφήβων και την Εθνική Νέων Ανδρών, ενώ στη διάρκεια των “ παραθύρων” της FIBA το 2021 κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Γιάννη, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου Chery».





