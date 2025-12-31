Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Στη Γαλατασαράι ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο: Υπέγραψε μέχρι το 2027 ο Ιταλός τεχνικός
Στη Γαλατασαράι ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο: Υπέγραψε μέχρι το 2027 ο Ιταλός τεχνικός
Μετά την αποχώρηση από την Εθνική Ιταλίας, ο 53χρονος προπονητής αναλαμβάνει τα ηνία της τουρκικής ομάδας
Στον Πανιώνιο... μπορεί να μην υπέγραψε παρά την έντονη επιθυμία των «κυανέρυθρων» να διαδεχτεί τον Λούκα Παβίτσεβιτς, αλλά ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό της προπονητικής καριέρας του. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος είχε ανακοινώσει πως δεν θα παραμείνει στη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Ιταλίας, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της «σκουάντρα ατζούρα» στο Ευρωμπάσκετ 2025, στη Ρίγα, όταν ηττήθηκε με 84-77, από τη Σλοβενία στη νοκ άουτ φάση των «16», ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γαλατασαράι.
Ο 53χρονος Τζιανμάρκο Ποτσέκο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2027 με την τουρκική ομάδα και διαδέχεται τον άμεσο συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν στην Αναντολού Εφές, Γιακούμπ Σεκιζκόκ.
Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε σήμερα (31/12) τη σύναψη συνεργασίας με τον Ποτσέκο, μία ημέρα μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Σεκιζκόκ.
Η ανακοίνωση της Γαλατάσαραϊ
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Γαλατάσαραϊ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο, μια εξέχουσα προσωπικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με εκτεταμένη προπονητική εμπειρία τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και εθνικών ομάδων, το οποίο θα ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27.
Ευχόμαστε στον νέο μας προπονητή Τζιανμάρκο Ποτσέκο κάθε επιτυχία στο νέο του ρόλο, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 5 Ιανουαρίου 2026, και τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Γαλατάσαραϊ.
Γεννημένος στις 15 Σεπτεμβρίου 1972, ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο είναι μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ιταλικού μπάσκετ, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Παίζοντας ως πλέι μέικερ, εκπροσώπησε ιταλικούς συλλόγους όπως οι Βαρέζε, Φορτιτούδο Μπολόνια και Χίμκι. Εκπροσώπησε επίσης την ιταλική εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ενώ στην καριέρα του σε συλλόγους κέρδισε πρωταθλήματα της ιταλικής Serie Α και έφτασε στον τελικό της EuroLeague.
Μετά την ενεργό καριέρα του στο μπάσκετ, ο Ποτσέκο μεταπήδησε στην προπονητική, οδηγώντας τη Σασάρι στο FIBA Europe Cup 2019 και κερδίζοντας το βραβείο Προπονητής της Χρονιάς FIBA Europe Cup 2019. Μετά την εξαιρετική του απόδοση με τη Σασάρι, ο Ποτζέκο προπόνησε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Αρμάνι, η Βιλερμπάν και η Τσεντεβίτα. Από το 2022 έως το 2025, διετέλεσε προπονητής της ιταλικής εθνικής ομάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο EuroBasket και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Γνωστός για το πάθος, την ενέργεια του στο γήπεδο και τους ισχυρούς δεσμούς του με τους παίκτες του, καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο στην οικογένεια της Γαλατάσαραϊ και του ευχόμαστε μια επιτυχημένη πορεία με τα κίτρινα και κόκκινα χρώματα μας.
Ο 53χρονος Τζιανμάρκο Ποτσέκο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2027 με την τουρκική ομάδα και διαδέχεται τον άμεσο συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν στην Αναντολού Εφές, Γιακούμπ Σεκιζκόκ.
Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε σήμερα (31/12) τη σύναψη συνεργασίας με τον Ποτσέκο, μία ημέρα μετά τη λύση της συνεργασίας της με τον Σεκιζκόκ.
Η ανακοίνωση της Γαλατάσαραϊ
Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Γαλατάσαραϊ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο, μια εξέχουσα προσωπικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με εκτεταμένη προπονητική εμπειρία τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και εθνικών ομάδων, το οποίο θα ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27.
Ευχόμαστε στον νέο μας προπονητή Τζιανμάρκο Ποτσέκο κάθε επιτυχία στο νέο του ρόλο, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 5 Ιανουαρίου 2026, και τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Γαλατάσαραϊ.
Γεννημένος στις 15 Σεπτεμβρίου 1972, ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο είναι μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ιταλικού μπάσκετ, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Παίζοντας ως πλέι μέικερ, εκπροσώπησε ιταλικούς συλλόγους όπως οι Βαρέζε, Φορτιτούδο Μπολόνια και Χίμκι. Εκπροσώπησε επίσης την ιταλική εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ενώ στην καριέρα του σε συλλόγους κέρδισε πρωταθλήματα της ιταλικής Serie Α και έφτασε στον τελικό της EuroLeague.
Μετά την ενεργό καριέρα του στο μπάσκετ, ο Ποτσέκο μεταπήδησε στην προπονητική, οδηγώντας τη Σασάρι στο FIBA Europe Cup 2019 και κερδίζοντας το βραβείο Προπονητής της Χρονιάς FIBA Europe Cup 2019. Μετά την εξαιρετική του απόδοση με τη Σασάρι, ο Ποτζέκο προπόνησε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Αρμάνι, η Βιλερμπάν και η Τσεντεβίτα. Από το 2022 έως το 2025, διετέλεσε προπονητής της ιταλικής εθνικής ομάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο EuroBasket και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Γνωστός για το πάθος, την ενέργεια του στο γήπεδο και τους ισχυρούς δεσμούς του με τους παίκτες του, καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά τον Τζιανμάρκο Ποτσέκο στην οικογένεια της Γαλατάσαραϊ και του ευχόμαστε μια επιτυχημένη πορεία με τα κίτρινα και κόκκινα χρώματα μας.
✍️ Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin Gianmarco Pozzecco!— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) December 31, 2025
🔗 https://t.co/ytdFXuO54M pic.twitter.com/SCOIw10C2P
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα