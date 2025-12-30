Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
«Κατρακύλα» χωρίς… φρένο για πρώην επιθετικό της ΑΕΚ
«Κατρακύλα» χωρίς… φρένο για πρώην επιθετικό της ΑΕΚ
Στην τελευταία ανανέωση των αποτιμήσεων του Transfermarkt, ο Αντονί Μαρσιάλ φαίνεται να είναι ο παίκτης που κερδίζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη Liga MX
Ο Γάλλος επιθετικός, που αποκτήθηκε από τη Μοντερέι έναντι μόλις 1 εκατ. ευρώ από την ΑΕΚ, είδε την αξία του να μειώνεται από τα 7,5 στα 6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Οσβάλντο Γκονσάλες Καμάτσο «η διόρθωση στην αξία του Μαρσιάλ σχετίζεται άμεσα με την έλλειψη συνέχειας. Οι προσδοκίες ξεπερνούν εδώ και καιρό την πραγματική του συνεισφορά στο γήπεδο».
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα