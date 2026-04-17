Κριστιάνο Τζούνιορ: Εντυπωσίασε με χατ τρικ ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, δείτε βίντεο
Ο 15χρονος έδειξε πως έχει κληρονομήσει όλο το ταλέντο του Πορτογάλου σταρ - Πανηγύρισε με «Siuuu» το γκολ με απευθείας χτύπημα φάουλ
Το μήλο λένε ότι θα πέσει κάτω από τη μηλιά και στη περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο και του γιου του, η φράση αυτή φαίνεται να ταιριάζει «γάντι».
Για ακόμα μία φορά, ο Κριστιάνο Τζούνιορ, απέδειξε πως έχει πάρει το ποδοσφαιρικό DNA του πατέρα του, με την τελευταία του εμφάνιση, κόντρα στην Αλ Φάιχα Κ16, να το επιβεβαιώνει.
Αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Αλ Νασρ Κ16, ο γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ, έκανε μία εμφάνιση ονειρική, στη νίκη της ομάδας του με σκορ 4-3.
Αυτό το τέρμα, ήταν και η αφορμή του 15χρονου, προκειμένου να κλέψει λίγη από τη δόξα του πατέρα του, πανηγυρίζοντας με το κλασσικό και αγαπημένο όλων «Siuuuu», κερδίζοντας δικαιολογημένα το χειροκρότημα της κερκίδας.
Σημειώνοντας χατ τρικ και έχοντας μία εικόνα που θα ζήλευε κάθε παιδί στην ηλικία του, εντυπωσίασε με τα τέρματα του, ενώ αυτό που ξεχώρισε ήταν το χτύπημα φάουλ που κατέληξε στα δίχτυα, σα να βγήκε από play station.
𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐉𝐔𝐍𝐈𝐎𝐑 𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 — 𝐈𝐍𝐂𝐋𝐔𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐀 𝐒𝐓𝐔𝐍𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐅𝐊 🤯⚽⚽⚽— 433 (@433) April 16, 2026
It really is like father, like son 😍
🎥 (h/t @nfcwely) pic.twitter.com/n72wYCUgoc
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα