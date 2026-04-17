Κριστιάνο Τζούνιορ: Εντυπωσίασε με χατ τρικ ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο, δείτε βίντεο
SPORTS
Ο 15χρονος έδειξε πως έχει κληρονομήσει όλο το ταλέντο του Πορτογάλου σταρ - Πανηγύρισε με «Siuuu» το γκολ με απευθείας χτύπημα φάουλ

Το μήλο λένε ότι θα πέσει κάτω από τη μηλιά και στη περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο και του γιου του, η φράση αυτή φαίνεται να ταιριάζει «γάντι».

Για ακόμα μία φορά, ο Κριστιάνο Τζούνιορ, απέδειξε πως έχει πάρει το ποδοσφαιρικό DNA του πατέρα του, με την τελευταία του εμφάνιση, κόντρα στην Αλ Φάιχα Κ16, να το επιβεβαιώνει.

Αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Αλ Νασρ Κ16, ο γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ, έκανε μία εμφάνιση ονειρική, στη νίκη της ομάδας του με σκορ 4-3.

Σημειώνοντας χατ τρικ και έχοντας μία εικόνα που θα ζήλευε κάθε παιδί στην ηλικία του, εντυπωσίασε με τα τέρματα του, ενώ αυτό που ξεχώρισε ήταν το χτύπημα φάουλ που κατέληξε στα δίχτυα, σα να βγήκε από play station.

Αυτό το τέρμα, ήταν και η αφορμή του 15χρονου, προκειμένου να κλέψει λίγη από τη δόξα του πατέρα του, πανηγυρίζοντας με το κλασσικό και αγαπημένο όλων «Siuuuu», κερδίζοντας δικαιολογημένα το χειροκρότημα της κερκίδας.

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

