Bloomberg: Γαλλία και Ελλάδα ανανεώνουν την αμυντική συνεργασία και διευρύνουν τη διμερή τους σχέση
Παρίσι και Αθήνα αναμένεται να προχωρήσουν σε νέα πενταετή συμφωνία - Τι σηματοδοτεί η άφιξη Μακρόν στην ελληνική πρωτεύουσα την επόμενη εβδομάδα
Η Γαλλία και η Ελλάδα πρόκειται να ανανεώσουν την αμυντική τους συμφωνία την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτρεπτική τους ισχύ, μεταδίδει το Bloomberg.
Οι δύο χώρες σχεδιάζουν να ανανεώσουν τη συμφωνία άμυνας -που υπεγράφη αρχικά το 2021- για ακόμη πέντε χρόνια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα επισκεφθεί την Αθήνα την επόμενη εβδομάδα, μετά από σύνοδο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη για να επικυρώσουν την ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας, ενώ οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να υπογράψουν συμφωνίες για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική, η πολιτική προστασία και η οικονομία, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα και νέες συμφωνίες
Το ζήτημα της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων έχει καταστεί πολύ πιο κρίσιμο από τότε που Ελλάδα και Γαλλία υπέγραψαν την πρώτη τους συμφωνία πριν από πέντε χρόνια. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν εξελιχθεί σε υπαρξιακές προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας για τις διατλαντικές σχέσεις και απειλών από τις ΗΠΑ ότι ενδέχεται να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ.
Αυξανόμενη σημασία της άμυνας στην Ευρώπη
Η αμυντική συμφωνία που αναμένεται να συμφωνηθεί από τον Μακρόν και τον Μητσοτάκη την επόμενη εβδομάδα θα περιλαμβάνει επίσης μια νέα ρήτρα που θα προβλέπει την αυτόματη ανανέωσή της στο μέλλον, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα