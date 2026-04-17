Α1 μπάσκετ γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι ο αθλητικός δικαστής να αποφασίσει για την τύχη του 1ου αγώνα
SPORTS
Ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε ν' αγωνιστεί στο 2ο ημίχρονο του τελικού με τον Αθηναϊκού στον Βύρωνα και μέχρι ο αθλητικός δικαστής αποφασίσει για την τιμωρία των πρασίνων δεν θα συνεχιστεί η σειρά

6 ΣΧΟΛΙΑ
Αναβάλλονται οι τελικοί της Α1 μπάσκετ γυναικών μέχρι ο αθλητικός δικαστής να αποφασίσει για την τύχη του 1ου αγώνα της σειράς. 

Θυμίζουμε στο 1ο παιχνίδι που φιλοξενήθηκε στον Βύρωνα ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε ν' αγωνιστεί στο 2ο ημίχρονο κόντρα στον Αθηναϊκό! Αυτό αποφάσισε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος αφού δεν επετράπη στο γήπεδο η είσοδος σε 40 οπαδούς της ομάδας που διέθεταν εισιτήριο. 

Το βέβαιο είναι ότι ο Αθηναϊκός θα πάρει στα χαρτιά τον 1ο τελικό και περιμένουμε να δούμε την ποινή που θα επιβληθεί στον Παναθηναϊκό για την αποχώρηση. 


Η ενημέρωση της ομοσπονδίας

«Σας ενημερώνουμε ότι, έως την έκδοση της απόφασης από το Αρμόδιο Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο, σχετικά με την ένσταση του σωματείου Παναθηναϊκός ΑΟ κατά του κύρους του αγώνα με το σωματείο Αθηναϊκός ΑΣ, της 15/04/2026 για την 1η αγωνιστική της Γ’ Φάσης των Play – Offs (Θέσεις 1 – 2), οι αγώνες για την ανάδειξη πρωταθλήτριας στην Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών δεν διεξάγονται».
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης