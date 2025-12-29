Πρόεδρος Σλάβια Σόφιας: «Πουλήσαμε τον Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο»
SPORTS
ΑΕΚ Μάρτιν Γκεοργκίεφ

Πρόεδρος Σλάβια Σόφιας: «Πουλήσαμε τον Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο»

Ο πρόεδρος της βουλγαρικής ομάδας επιβεβαίωσε το deal, με τον 20χρονο αμυντικό να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για την επίσημη ανακοίνωση της Τρίτης

Πρόεδρος Σλάβια Σόφιας: «Πουλήσαμε τον Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τη μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στα βουλγαρικά ΜΜΕ κι ο πρόεδρος της Σλάβια Σόφιας, Βέντσεσλαβ Στεφάνοφ. Ο ισχυρός άνδρας της βουλγαρικής ομάδας μίλησε στο sportal.bg κι έδωσε ορισμένες λεπτομέρειες για την μετακίνηση του 20χρονου διεθνούς Βούλγαρου στόπερ στους «κιτρινόμαυρους»:

«Ναι, πουλήσαμε τον Μάρτιν Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές. Ποια είναι η τιμή; Δεν είσαι από την εθνική υπηρεσία εσόδων...».

Ο Γκεοργκίεφ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ξεναγήθηκε στην OPAP Arena, όπου έκανε την πρώτη του φωτογράφιση με τη φανέλα της ΑΕΚ, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και η απόκτησή του θα ανακοινωθεί επίσημα (για τυπικούς λόγους) την Τρίτη (30/12).
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης