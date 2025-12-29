Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Πρόεδρος Σλάβια Σόφιας: «Πουλήσαμε τον Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο»
Ο πρόεδρος της βουλγαρικής ομάδας επιβεβαίωσε το deal, με τον 20χρονο αμυντικό να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για την επίσημη ανακοίνωση της Τρίτης
Τη μεταγραφή του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του στα βουλγαρικά ΜΜΕ κι ο πρόεδρος της Σλάβια Σόφιας, Βέντσεσλαβ Στεφάνοφ. Ο ισχυρός άνδρας της βουλγαρικής ομάδας μίλησε στο sportal.bg κι έδωσε ορισμένες λεπτομέρειες για την μετακίνηση του 20χρονου διεθνούς Βούλγαρου στόπερ στους «κιτρινόμαυρους»:
«Ναι, πουλήσαμε τον Μάρτιν Γκεοργίεφ στην ΑΕΚ. Το συμβόλαιό του είναι τετραετές. Ποια είναι η τιμή; Δεν είσαι από την εθνική υπηρεσία εσόδων...».
Ο Γκεοργκίεφ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ξεναγήθηκε στην OPAP Arena, όπου έκανε την πρώτη του φωτογράφιση με τη φανέλα της ΑΕΚ, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και η απόκτησή του θα ανακοινωθεί επίσημα (για τυπικούς λόγους) την Τρίτη (30/12).
