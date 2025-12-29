Πρόεδρος Σλάβια Σόφιας: «Πουλήσαμε τον Γκεοργκίεφ στην ΑΕΚ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο»

Ο πρόεδρος της βουλγαρικής ομάδας επιβεβαίωσε το deal, με τον 20χρονο αμυντικό να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για την επίσημη ανακοίνωση της Τρίτης