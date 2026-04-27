Καλοκαίρι σήμερα με 27άρια, τι καιρό θα κάνει την Πρωτομαγιά, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Αίθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με θερμοκρασίες έως 27 βαθμούς – Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη
Με πολύ καλό καιρό και στην ξηρά και στη θάλασσα ξεκινά η εβδομάδα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια. Επιπλέον η θερμοκρασία θα βρεθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα.
Πιο αναλυτικά σήμερα Δευτέρα 27/4/2026 περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μετά το μεσημέρι όμως αναμένονται τοπικές μπόρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη και τους 21-22 βαθμούς στο Ιόνιο και τη βόρεια Ελλάδα. Το βράδυ τα θερμόμετρα θα πέσουν στους 13 βαθμούς στα βόρεια και στους 14-15 βαθμούς στα κεντρικά και νότια.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 3-4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι και βορειοδυτικοί με ένταση έως 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μόνο λίγες νεφώσεις. Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.
Την Τρίτη και την Τετάρτη θα συνεχιστούν οι αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία, να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στα θαλάσσια ταξίδια.
Από την Πέμπτη και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται να πληθαίνουν οι βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά και να πέφτει σημαντικά η θερμοκρασία.
