Δείτε το πρώτο ηλεκτρικό Πυροσβεστικό όχημα που ήρθε Ελλάδα

Η ηλεκτροκίνηση για το FOTON e-Aumark ELE4 δεν είναι απλώς μια «πράσινη» επιλογή. Είναι επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 75 kW ονομαστική ισχύ και φτάνει έως τα 150 kW μέγιστης (έως και 205 ίππους), με ροπή που αγγίζει τα 560 Nm. Αυτό μεταφράζεται σε άμεση απόκριση, χωρίς καθυστερήσεις, κάτι κρίσιμο όταν ένα όχημα πρέπει να επιταχύνει άμεσα ή να κινηθεί σε ανηφορικά, δύσκολα εδάφη με πλήρες φορτίο.

Η αρχιτεκτονική του είναι σχεδιασμένη για πραγματική μάχη με τη φωτιά. Με διάταξη 4x2, καμπίνα τριών θέσεων και συνολικό μικτό βάρος 7.480 κιλών, συνδυάζει στιβαρότητα με ευελιξία. Το μεταξόνιο στα 3.360 mm και η διάμετρος στροφής έως 13,5 μέτρα του επιτρέπουν να κινείται με άνεση σε στενούς δρόμους, ορεινά περάσματα και αστικές περιοχές με περιορισμένο χώρο. Η απόσταση από το έδαφος στα 160 mm και η ικανότητα ανάβασης 25% ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του ως εργαλείο για δύσκολες αποστολές.

Στην έκθεση Inter-Aegis στο Περιστέρι, η FOTON έκανε το επόμενο βήμα και έδειξε προς τα πού κατευθύνεται η επόμενη ημέρα της πυρόσβεσης. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρουσιάστηκε ένα πλήρως ηλεκτρικό πυροσβεστικό όχημα, βασισμένο στην πλατφόρμα e-Aumark ELE4 7.5 τόνων. Πρόκειται για ένα όχημα που αλλάζει τα δεδομένα όχι μόνο σε επίπεδο περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά κυρίως σε επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, εκεί όπου μετράνε τα δευτερόλεπτα και η πρόσβαση σε δύσβατα σημεία και μέσα στα στενά δρομάκια των πόλεων.

Το όχημα μπορεί να κινηθεί χωρίς θόρυβο μέσα σε δασικές περιοχές ή κατοικημένες ζώνες, επιτρέποντας καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων και λιγότερη όχληση στο περιβάλλον. Παράλληλα, οι μηδενικές εκπομπές ρύπων το καθιστούν ιδανικό για χρήση σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής ευαισθησίας.

Η μπαταρία αποτελεί την καρδιά του συστήματος. Πρόκειται για συστοιχία τεχνολογίας LFP της CATL, με χωρητικότητα 100,46 kWh και τάση 502,32 V. Το σύστημα είναι υδρόψυκτο, διασφαλίζοντας σταθερή απόδοση ακόμη και σε υψηλά θερμικά φορτία, όπως αυτά που προκύπτουν σε πραγματικές επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Η αυτονομία φτάνει τα 180 χιλιόμετρα σε κύκλο λειτουργίας, τιμή που καλύπτει πλήρως τα επιχειρησιακά σενάρια ενός πυροσβεστικού οχήματος, ειδικά όταν συνδυάζεται με δυνατότητα ταχείας φόρτισης.

Η φόρτιση υποστηρίζει τόσο AC όσο και DC, με ενσωματωμένο φορτιστή 22 kW και σύστημα ταχείας φόρτισης που μπορεί να φτάσει έως και τα 174,7 kW. Σε πρακτικούς όρους, το όχημα μπορεί να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του μέσα σε περιορισμένο χρόνο, διασφαλίζοντας υψηλή διαθεσιμότητα. Το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας (BMS) ελέγχει έως 200 kW ισχύος φόρτισης, ενώ η υποδοχή CCS Type 2 επιτρέπει συμβατότητα με τις σύγχρονες υποδομές.

Σε επίπεδο πλαισίου και ανάρτησης, η δομή βασίζεται σε πλευρικές δοκούς υψηλής αντοχής, με εμπρός και πίσω άξονα σχεδιασμένους για βαριά χρήση. Η ανάρτηση με σούστες και η διάταξη 4+2 πίσω εξασφαλίζουν αντοχή και σταθερότητα ακόμη και σε πλήρες φορτίο. Τα πνευματικά φρένα με δισκόφρενα εμπρός και πίσω, σε συνδυασμό με ηλεκτρικό χειρόφρενο (EPB), προσφέρουν ασφάλεια και ακρίβεια στον έλεγχο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πυροσβεστικό όχημα που δεν περιορίζεται απλώς στο να αντικαταστήσει το συμβατικό. Το ξεπερνά. Είναι πιο άμεσο, πιο ευέλικτο, πιο καθαρό και πιο «έξυπνο» στη λειτουργία του. Μπορεί να φτάσει εκεί που χρειάζεται γρήγορα, να επιχειρήσει με ακρίβεια και να επιστρέψει χωρίς το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές των παραδοσιακών λύσεων.

Το έξυπνο πυροσβεστικό όχημα της FOTON ήταν μια σαφής ένδειξη ότι η πυρόσβεση αλλάζει και μαζί της αλλάζουν και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Και η FOTON, μέσω της παρουσίας της στην Ελλάδα με το FMS Group, δείχνει ότι θέλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής.