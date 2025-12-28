Περιστέρι - Προμηθέας 80-92: Θριαμβευτές οι Πατρινοί με κορυφαίο τον Χάρις, δείτε βίντεο

Μεγάλο διπλό για την ομάδα της Πάτρας που κυριάρχησε μέσα στο Περιστέρι με πολυτιμότερο παίκτη τον Χάρις, που πέτυχε 25 πόντους με 5/10 τρίποντα