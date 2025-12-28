Περιστέρι - Προμηθέας 80-92: Θριαμβευτές οι Πατρινοί με κορυφαίο τον Χάρις, δείτε βίντεο
SPORTS
Προμηθέας Περιστέρι Basket League

Περιστέρι - Προμηθέας 80-92: Θριαμβευτές οι Πατρινοί με κορυφαίο τον Χάρις, δείτε βίντεο

Μεγάλο διπλό για την ομάδα της Πάτρας που κυριάρχησε μέσα στο Περιστέρι με πολυτιμότερο παίκτη τον Χάρις, που πέτυχε 25 πόντους με 5/10 τρίποντα

Περιστέρι - Προμηθέας 80-92: Θριαμβευτές οι Πατρινοί με κορυφαίο τον Χάρις, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το Περιστέρι υποδέχθηκε τον Προμηθέα για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και παρά το ανταγωνιστικό πρόσωπο δεν κατάφερε να αντέξει απέναντι στους Πατρινούς που με ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο ουσιαστικά «καθάρισαν» το ματς (80-92).

Περιστέρι - Προμηθέας: Το ματς

H αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, ωστόσο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό κλείνοντας το δεκάλεπτο με προβάδισμα 5 πόντων (18-13).

Στη συνέχεια με πέντε γρήγορους πόντους, οι Πατρινοί έφεραν εκ νέου σε ισορροπία το ματς, ενώ ο Ιτούνας πρωταγωνιστούσε για την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δίνοντάς της το προβάδισμα (24-20).

Ο Χάρις είχε τις απαντήσεις για τον Προμηθέα και μαζί με τον Κόλμαν διατήρησαν ανταγωνιστική την ομάδα τους για το 31-31.


Με 5 σερί πόντους οι Περιστεριώτες άρχισαν να παίρνουν προβάδισμα ξανά (36-31) και με τον Πέιν την ανέβασαν στους 7 πόντους για το 42-35.

Με... τετράποντο ο Χάρις μείωσε στο τρίποντο όμως πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Κλείσιμο
Μετά την ανάπαυλα, ο Προμηθέας ροκάνισε τη διαφορά και με ένα σερί 14 αναπάντητων πόντων έφερε το ματς στα μέτρα του με ευστοχία από την περιφέρεια γράφοντας το 53-67.

Πέντε ήταν τα εύστοχα τρίποντα των Πατρινών σε αυτό το δεκάλεπτο που κυριάρχησαν κλείνοντας την περίοδο με 59-72.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Καρντένας βγήκε μπροστά και με 10 δικούς του πόντους έριξε τη διαφορά στους 7 (69-76).

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις στον Γκρέι αυξάνοντας τη διαφορά στο +13 (69-82).

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-39, 59-72, 90-92

Ο MVP... Ο Κλοντέλ Χάρις με 25 πόντους και 5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν με 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα πέντε τρίποντα του Προμηθέα στο τρίτο δεκάλεπτο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης