Κόπα Άφρικα: Μοιρασιά για Μαρόκο-Μάλι, Ζάμπια-Καμόρες και Αγκόλα-Ζιμπάμπουε, προκρίθηκε η Αίγυπτος, δείτε όλα τα γκολ
Κόπα Άφρικα: Μοιρασιά για Μαρόκο-Μάλι, Ζάμπια-Καμόρες και Αγκόλα-Ζιμπάμπουε, προκρίθηκε η Αίγυπτος, δείτε όλα τα γκολ
Η ομάδα του Ελ Κααμπί απώλεσε την ευκαιρία να βρεθεί στους «16», μένοντας στο ισόπαλο 1-1 με το Μάλι - Στα νοκ άουτ ο Σαλάχ μετά η νίκη της Αιγύπτου με 1-0 επί της Ζιμπάμπουε - Αποτελέσματα και βαθμολογίες
Τρεις ισοπαλίες και μια νίκη συμπεριλάμβανε το πρώτο πιάτο της 2ης αγωνιστικής του Κόπα Άφρικα με μεγάλη κερδισμένη την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής και με τη 2η νίκη της προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Αντίθετα το Μαρόκο του Ελ Κααμπί απώλεσε την ευκαιρία να βρεθεί στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μένοντας στο ισόπαλο 1-1 με το Μάλι. Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Αγκόλα με τη Ζιμπάμπουε, ενώ ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Ζάμπια και Κομόρες.
Συνολικά στους αγώνες του πρώτου και δεύτερου ομίλου της 2ης αγωνιστικής σημειώθηκαν 5 γκολ.
Μπροστά σε 68.000 φιλάθλους, το Μαρόκο είχε όλη την ώθηση στο πλευρό του στην αναμέτρηση με το Μάλι για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ωστόσο, η νίκη που θα έστελνε στους «16» της διοργάνωσης την ομάδα του Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν ήρθε, με το 1-1 να αφήνει τα πάντα ανοιχτά στον πρώτο όμιλο.
Βασικός ξεκίνησε ο επιθετικός του Ολυμπιακού και αγωνίστηκε για 70 λεπτά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία σημειώθηκε στο 17', όταν Μπραχίμ Ντίας συνεργάστηκε ωραία με τον Ουναΐ, σούταρε από πλάγια θέση με τον Ντιαρά να αποκρούει, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Σαϊμπάρι αστόχησε προ κενής εστίας. Το Μαρόκο ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, δεν απειλούνταν και άγγιξε το 1-0 στο 43' με τον Ελ Καμπί, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ.
Συνολικά στους αγώνες του πρώτου και δεύτερου ομίλου της 2ης αγωνιστικής σημειώθηκαν 5 γκολ.
Η πρόκριση του Μαρόκου «σκάλωσε» στην ισοπαλία
Μπροστά σε 68.000 φιλάθλους, το Μαρόκο είχε όλη την ώθηση στο πλευρό του στην αναμέτρηση με το Μάλι για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ωστόσο, η νίκη που θα έστελνε στους «16» της διοργάνωσης την ομάδα του Αγιούμπ Ελ Καμπί δεν ήρθε, με το 1-1 να αφήνει τα πάντα ανοιχτά στον πρώτο όμιλο.
Βασικός ξεκίνησε ο επιθετικός του Ολυμπιακού και αγωνίστηκε για 70 λεπτά. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία σημειώθηκε στο 17', όταν Μπραχίμ Ντίας συνεργάστηκε ωραία με τον Ουναΐ, σούταρε από πλάγια θέση με τον Ντιαρά να αποκρούει, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Σαϊμπάρι αστόχησε προ κενής εστίας. Το Μαρόκο ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι, δεν απειλούνταν και άγγιξε το 1-0 στο 43' με τον Ελ Καμπί, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ.
«Λευκή» ισοπαλία για Ζάμπια και Κομόρες
Στη «λευκή» ισοπαλία συμβιβάστηκαν οι Ζάμπια και Κομόρες, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική του Α΄ ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο Μιζιάν Μαολιντά είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα για τις Κομόρες στο 19ο λεπτό, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για τάκλιν που είχε γίνει νωρίτερα.
H Zάμπια αύξησε σε 2 τους βαθμούς τους μετά το 1-1 με το Μάλι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ενώ τον πρώτο βαθμό τους πανηγύρισαν οι Κομόρες, η εθνική ομάδα του μικρού νησιωτικού έθνους του Ινδικού Ωκεανού και του μικρότερου έθνους στις 24 εθνικές ομάδες που μετέχουν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.
Το αποτέλεσμα αυτό δεν ευνοεί καμία από τις δύο αντιπάλους. Και οι δύο, αν... ηττηθούν κατά την 3η αγωνιστική, σχεδόν σίγουρα θα οδηγηθούν σε αποκλεισμό.
Οι Κομόρες πρέπει να νικήσουν το Μάλι στην Καζαμπλάνκα τη Δευτέρα (29/12) για να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα πρόκρισης, ενώ η Ζάμπια αντιμετωπίζει το Μαρόκο και χρειάζεται... τουλάχιστον ισοπαλία.
Tο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μο Σαλάχ στο 45ο λεπτό χάρισε τη νίκη, με 1-0 στην Αίγυπτο που έμεινε με 10 παίκτες, επί της Νότιας Αφρικής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Με τη νίκη αυτή, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ, δηλαδή στους «16» της διοργάνωσης.
Η Αίγυπτος έχει πλέον 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να τερματίσει εκτός των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου. Η Νότια Αφρική έχει 3 βαθμούς στα δύο παιχνίδια της, ενώ η Ζιμπάμπουε και η Αγκόλα έχουν από έναν, αφού νωρίτερα σήμερα (26/12) αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1.
Ο Σαλάχ κέρδισε το πέναλτι, όταν δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, Χουλίσο Μουντάου, καθώς διεκδικούσαν την μπάλα. Ο Σαλάχ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Η Αίγυπτος έχασε τον δεξιό μπακ Μοχάμεντ Χάνι με κόκκινη κάρτα στο τέλος του πρώτου μέρους, για άτσαλο πάτημα σε αντίπαλο.
Η Νότια Αφρική βγήκε στην αντεπίθεση στο β΄ μέρος, ενώ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Γιασέρ στο 91’, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε πως δεν υπήρχε παράβαση.
Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Αγκόλα και Ζιμπάμπουε (1-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για την Αγκόλα, ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για την Ζιμπάμπουε, στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται... παραγωγικό για τις δύο ομάδες.
Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Αγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.
Αγκόλα και Ζιμπάμπουε είναι αντιμέτωπες με... πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν.
26/12
Ζάμπια - Κομόρες 0-0
Μαρόκο - Μάλι 1-1
Η βαθμολογία
Μαρόκο 2 (3-1) 4
Μάλι 2 (2-2) 2
Ζάμπια 2 (1-1) 2
Κομόρες 2 (0-2) 1
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 1-0
Η βαθμολογία
Αίγυπτος 2 (3-1) 6
Νότια Αφρική 2 (2-2) 3
Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1
Ανγκόλα 2 (2-3) 1
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα - Τανζανία 19:30
Νιγηρία - Τυνησία 22:00
Η βαθμολογία
Τυνησία 1 (3-1) 3
Νιγηρία 1 (2-1) 3
Τανζανία 1 (1-2) 0
Ουγκάντα 1 (1-3) 0
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν - Μποτσουάνα 14:30
Σενεγάλη - ΛΔ Κονγκό 17:00
Η βαθμολογία
Σενεγάλη 1 (3-0) 3
Κονγκό 1 (1-0) 3
Μπενίν 1 (0-1) 0
Μποτσουάνα 1 (0-3) 0
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30
Η βαθμολογία
Αλγερία 1 (3-0) 3
Μπουρκίνα Φάσο 1 (2-1) 3
Ισημερινή Γουινέα 1 (1-2) 0
Σουδάν 1 (0-3) 0
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00
Η βαθμολογία
Ακτή Ελεφαντοστού 1 (1-0) 3
Καμερούν 1 (1-0) 3
Γκαμπόν 1 (0-1) 3
Μοζαμβίκη 1 (0-1) 3
H Zάμπια αύξησε σε 2 τους βαθμούς τους μετά το 1-1 με το Μάλι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ενώ τον πρώτο βαθμό τους πανηγύρισαν οι Κομόρες, η εθνική ομάδα του μικρού νησιωτικού έθνους του Ινδικού Ωκεανού και του μικρότερου έθνους στις 24 εθνικές ομάδες που μετέχουν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.
Το αποτέλεσμα αυτό δεν ευνοεί καμία από τις δύο αντιπάλους. Και οι δύο, αν... ηττηθούν κατά την 3η αγωνιστική, σχεδόν σίγουρα θα οδηγηθούν σε αποκλεισμό.
Οι Κομόρες πρέπει να νικήσουν το Μάλι στην Καζαμπλάνκα τη Δευτέρα (29/12) για να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα πρόκρισης, ενώ η Ζάμπια αντιμετωπίζει το Μαρόκο και χρειάζεται... τουλάχιστον ισοπαλία.
Πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους «16» η Αίγυπτος
Tο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μο Σαλάχ στο 45ο λεπτό χάρισε τη νίκη, με 1-0 στην Αίγυπτο που έμεινε με 10 παίκτες, επί της Νότιας Αφρικής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Με τη νίκη αυτή, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ, δηλαδή στους «16» της διοργάνωσης.
Η Αίγυπτος έχει πλέον 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να τερματίσει εκτός των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου. Η Νότια Αφρική έχει 3 βαθμούς στα δύο παιχνίδια της, ενώ η Ζιμπάμπουε και η Αγκόλα έχουν από έναν, αφού νωρίτερα σήμερα (26/12) αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1.
Ο Σαλάχ κέρδισε το πέναλτι, όταν δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, Χουλίσο Μουντάου, καθώς διεκδικούσαν την μπάλα. Ο Σαλάχ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Η Αίγυπτος έχασε τον δεξιό μπακ Μοχάμεντ Χάνι με κόκκινη κάρτα στο τέλος του πρώτου μέρους, για άτσαλο πάτημα σε αντίπαλο.
Η Νότια Αφρική βγήκε στην αντεπίθεση στο β΄ μέρος, ενώ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Γιασέρ στο 91’, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε πως δεν υπήρχε παράβαση.
Πρώτος βαθμός για Αγκόλα και Ζιμπάμπουε
Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Αγκόλα και Ζιμπάμπουε (1-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για την Αγκόλα, ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για την Ζιμπάμπουε, στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται... παραγωγικό για τις δύο ομάδες.
Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Αγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.
Αγκόλα και Ζιμπάμπουε είναι αντιμέτωπες με... πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:Α όμιλος
26/12
Ζάμπια - Κομόρες 0-0
Μαρόκο - Μάλι 1-1
Η βαθμολογία
Μαρόκο 2 (3-1) 4
Μάλι 2 (2-2) 2
Ζάμπια 2 (1-1) 2
Κομόρες 2 (0-2) 1
Β όμιλος
26/12
Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1
Αίγυπτος - Νότια Αφρική 1-0
Η βαθμολογία
Αίγυπτος 2 (3-1) 6
Νότια Αφρική 2 (2-2) 3
Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1
Ανγκόλα 2 (2-3) 1
Γ όμιλος
27/12
Ουγκάντα - Τανζανία 19:30
Νιγηρία - Τυνησία 22:00
Η βαθμολογία
Τυνησία 1 (3-1) 3
Νιγηρία 1 (2-1) 3
Τανζανία 1 (1-2) 0
Ουγκάντα 1 (1-3) 0
Δ όμιλος
27/12
Μπενίν - Μποτσουάνα 14:30
Σενεγάλη - ΛΔ Κονγκό 17:00
Η βαθμολογία
Σενεγάλη 1 (3-0) 3
Κονγκό 1 (1-0) 3
Μπενίν 1 (0-1) 0
Μποτσουάνα 1 (0-3) 0
Ε όμιλος
28/12
Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00
Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30
Η βαθμολογία
Αλγερία 1 (3-0) 3
Μπουρκίνα Φάσο 1 (2-1) 3
Ισημερινή Γουινέα 1 (1-2) 0
Σουδάν 1 (0-3) 0
ΣΤ όμιλος
28/12
Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30
Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00
Η βαθμολογία
Ακτή Ελεφαντοστού 1 (1-0) 3
Καμερούν 1 (1-0) 3
Γκαμπόν 1 (0-1) 3
Μοζαμβίκη 1 (0-1) 3
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα