Κόπα Άφρικα: Μοιρασιά για Μαρόκο-Μάλι, Ζάμπια-Καμόρες και Αγκόλα-Ζιμπάμπουε, προκρίθηκε η Αίγυπτος, δείτε όλα τα γκολ

Πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στους «16» η Αίγυπτος

Πρώτος βαθμός για Αγκόλα και Ζιμπάμπουε

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

Στη «λευκή» ισοπαλία συμβιβάστηκαν οι Ζάμπια και Κομόρες, στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική του Α΄ ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο Μιζιάν Μαολιντά είχε στείλει την μπάλα στα δίχτυα για τις Κομόρες στο 19ο λεπτό, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για τάκλιν που είχε γίνει νωρίτερα.H Zάμπια αύξησε σε 2 τους βαθμούς τους μετά το 1-1 με το Μάλι στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, ενώ τον πρώτο βαθμό τους πανηγύρισαν οι Κομόρες, η εθνική ομάδα του μικρού νησιωτικού έθνους του Ινδικού Ωκεανού και του μικρότερου έθνους στις 24 εθνικές ομάδες που μετέχουν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.Το αποτέλεσμα αυτό δεν ευνοεί καμία από τις δύο αντιπάλους. Και οι δύο, αν... ηττηθούν κατά την 3η αγωνιστική, σχεδόν σίγουρα θα οδηγηθούν σε αποκλεισμό.Οι Κομόρες πρέπει να νικήσουν το Μάλι στην Καζαμπλάνκα τη Δευτέρα (29/12) για να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα πρόκρισης, ενώ η Ζάμπια αντιμετωπίζει το Μαρόκο και χρειάζεται... τουλάχιστον ισοπαλία.Tο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μο Σαλάχ στο 45ο λεπτό χάρισε τη νίκη, με 1-0 στην Αίγυπτο που έμεινε με 10 παίκτες, επί της Νότιας Αφρικής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Με τη νίκη αυτή, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ, δηλαδή στους «16» της διοργάνωσης.Η Αίγυπτος έχει πλέον 6 βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορεί να τερματίσει εκτός των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου. Η Νότια Αφρική έχει 3 βαθμούς στα δύο παιχνίδια της, ενώ η Ζιμπάμπουε και η Αγκόλα έχουν από έναν, αφού νωρίτερα σήμερα (26/12) αναδείχτηκαν ισόπαλες με 1-1.Ο Σαλάχ κέρδισε το πέναλτι, όταν δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο από τον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, Χουλίσο Μουντάου, καθώς διεκδικούσαν την μπάλα. Ο Σαλάχ βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Η Αίγυπτος έχασε τον δεξιό μπακ Μοχάμεντ Χάνι με κόκκινη κάρτα στο τέλος του πρώτου μέρους, για άτσαλο πάτημα σε αντίπαλο.Η Νότια Αφρική βγήκε στην αντεπίθεση στο β΄ μέρος, ενώ ζήτησε πέναλτι για χέρι του Γιασέρ στο 91’, αλλά ο διαιτητής αποφάσισε πως δεν υπήρχε παράβαση.Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Αγκόλα και Ζιμπάμπουε (1-1), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Γκέλσον Ντάλα άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό για την Αγκόλα, ενώ ο Νόλετζ Μουσόνα ισοφάρισε για την Ζιμπάμπουε, στο 45+6΄, με το β΄ μέρος να μην αποδεικνύεται... παραγωγικό για τις δύο ομάδες.Μετά την ήττα της με 2-1 από τη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα, η Αγκόλα μετρά 1 βαθμό, ενώ 1 βαθμό έχει και η Ζιμπάμπουε αφού είχε ηττηθεί με 2-1 από την Αίγυπτο, για την 1η αγωνιστική του Β΄ ομίλου.Αγκόλα και Ζιμπάμπουε είναι αντιμέτωπες με... πρόωρο αποκλεισμό και χρειάζονται νίκη την επόμενη εβδομάδα για να ελπίζουν.26/12Ζάμπια - Κομόρες 0-0Μαρόκο - Μάλι 1-1Η βαθμολογίαΜαρόκο 2 (3-1) 4Μάλι 2 (2-2) 2Ζάμπια 2 (1-1) 2Κομόρες 2 (0-2) 126/12Αγκόλα - Ζιμπάμπουε 1-1Αίγυπτος - Νότια Αφρική 1-0Αίγυπτος 2 (3-1) 6Νότια Αφρική 2 (2-2) 3Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1Ανγκόλα 2 (2-3) 127/12Ουγκάντα - Τανζανία 19:30Νιγηρία - Τυνησία 22:00Τυνησία 1 (3-1) 3Νιγηρία 1 (2-1) 3Τανζανία 1 (1-2) 0Ουγκάντα 1 (1-3) 027/12Μπενίν - Μποτσουάνα 14:30Σενεγάλη - ΛΔ Κονγκό 17:00Σενεγάλη 1 (3-0) 3Κονγκό 1 (1-0) 3Μπενίν 1 (0-1) 0Μποτσουάνα 1 (0-3) 028/12Ισημερινή Γουινέα - Σουδάν 17:00Αλγερία - Μπουρκίνα Φάσο 19:30Αλγερία 1 (3-0) 3Μπουρκίνα Φάσο 1 (2-1) 3Ισημερινή Γουινέα 1 (1-2) 0Σουδάν 1 (0-3) 0ΣΤ όμιλος28/12Γκαμπόν - Μοζαμβίκη 14:30Ακτή Ελεφαντοστού - Καμερούν 22:00Η βαθμολογίαΑκτή Ελεφαντοστού 1 (1-0) 3Καμερούν 1 (1-0) 3Γκαμπόν 1 (0-1) 3Μοζαμβίκη 1 (0-1) 3