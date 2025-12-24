Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Βίντεο: Διαιτητής πρώτα εμποδίζει τον παίκτη να σκοράρει και μετά τον... αποβάλλει
Μία απίστευτη φάση σημειώθηκε σε αγώνα τοπικού πρωταθλήματος στη Γαλικία της Ισπανίας με τον διαιτητή της αναμέτρησης να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής
Στο πρωτάθλημα της Primera Futgal (7η κατηγορία του ποδοσφαίρου στην Ισπανία, αλλά 1η στην περιφέρεια της Γαλικίας) στρέφονται σπάνια τα φώτα της δημοσιότητας.
Ωστόσο, τα όσα έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο στην αναμέτρηση της Σεντέιρα με την Πέρλιο, έκαναν το πρωτάθλημα viral!
Με τους γηπεδούχους να μάχονται για να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη και τους φιλοξενούμενους για να μπουν στα πλέι οφ, το ματς είχε φτάσει στο 57ο λεπτό με το σκορ στο 0-0 και τους γηπεδούχους να κερδίζουν κόρνερ.
Όλοι, ανάμεσα τους και ο διαιτητής, περίμεναν σέντρα στην περιοχή, αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την κομπίνα και έβγαλα τον Ντάνι Μπέγιας σε θέση για σουτ... Ωστόσο για κακή του τύχη την ώρα που ήταν έτοιμος να σουτάρει έπεσε πάνω στον διαιτητή και τον έριξε στο έδαφος.
Αυτό που συνέβη στη συνέχεια όμως ήταν αδιανόητο καθώς ενώ οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονταν για την χαμένη ευκαιρία, ο διαιτητής εκνευρισμένος από το... μαρκάρισμα τους Μπέγιας σηκώθηκε και του έδειξε την κόκκινη κάρτα!
