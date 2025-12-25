Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Το ποδόσφαιρο ενώνει: Τα συγκινητικά Χριστουγεννιάτικα βίντεο της Ατλέτικο Μαδρίτης με το ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς
Φέτος οι «Ροχιμπλάνκος» ενόψει των Χριστουγέννων έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα που αφορούσε την ψυχική υγεία, πριν δύο χρόνια συγκίνησαν όλο τον κόσμο ενώνοντας τους δύο ορκισμένους εχθρούς της Μαδρίτης
Η Aτλέτικο Μαδρίτης έχει αποφασίσει εδώ και κάποια χρόνια να δημιουργεί μία ταινία μικρού μήκους την παραμονή Χριστουγέννων και να τη δημοσιεύει βάζοντας μέσα μηνύματα για αγάπη, ανθρωπιά και αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο.
Τη φετινή χρονιά, η ομάδα της Μαδρίτης επέλεξε να ασχοληθεί με το θέμα της ψυχικής υγείας με σκοπό να ενθαρρύνει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να μιλήσουν με κάποιον ειδικό. Για αυτό και το βίντεο έγινε σε συνεργασία με την «Telefono de la Esperanza», μία τηλεφωνική γραμμή όπου έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνείς με ειδικούς ψυχολόγους.
Στο βίντεο συναντάμε δύο γυναίκες που δουλεύουν στη λαϊκή αγορά, την Ρόζα και την Τζούλια, κοντά στο γήπεδο της Ατλέτικο, είναι και οι δύο φανατικές με την ομάδα και οι ζωές τους φαίνεται να περιστρέφονται από τα αποτελέσματα της ομάδας τους. Μία μέρα η Ρόζα παρατηρεί ότι πλέον η Τζούλια φαίνεται στεναχωρημένη ακόμα και όταν η Ατλέτικο Μαδρίτης κερδίζει.
Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα θέλει να δείξει ότι υπάρχουν παράγοντες στη ζωή που δεν τους επηρεάζει ένα αποτέλεσμα στο ποδόσφαιρο. Οι εσωτερικοί αγώνες είναι πιο σημαντικοί από τους αθλητικούς. Η ομάδα της Μαδρίτης θέλει να εστιάσει στο παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο μήνυμά της αγάπης μαζί με ένα ζήτημα ζωτικής κοινωνικής σημασίας: την ψυχική υγεία, η οποία ταλαιπωρεί έναν στους οκτώ ανθρώπους στον πλανήτη.
Να υπενθυμίσει σε όλους ότι η δύναμη δεν μετριέται μόνο με τις νίκες, αλλά και με την ικανότητα να ζητά κάποιος βοήθεια όταν την έχει ανάγκη. Το σποτ ονομάστηκε: «'Mercado': I’ll be there with you».
Το Χριστουγεννιάτικο σποτάκι που ένωσε την Ατλέτικο με την Ρεάλ
Ένα βαθιά ανθρώπινο μήνυμα είχε επιλέξει να στείλει η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2023 ενόψει των Χριστουγέννων, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό βίντεο που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και εστιάζει στην αξία της ανθρωπιάς.
Στο επίκεντρο του σποτ βρίσκεται ένας οδηγός ταξί, ο οποίος συναντά έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει χαθεί εξαιτίας άνοιας.
Αντί να αδιαφορήσει, αποφασίζει να τον βοηθήσει, προσφέροντάς του ασφάλεια, χρόνο και προσοχή.
Η διαδρομή μετατρέπεται σε μια ήρεμη ανθρώπινη επαφή, όπου η κατανόηση υπερισχύει της βιασύνης της καθημερινότητας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ο ηλικιωμένος ανακαλεί μνήμες από σπουδαίους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως ο θρυλικός Αλφρέδο Ντι Στέφανο, της μισητής αντιπάλου της Ατλέτικο.
Ο οδηγός τον ακούει με σεβασμό, χωρίς ειρωνεία, υπογραμμίζοντας ότι, σε στιγμές ανθρώπινης ανάγκης, οι διαχωριστικές γραμμές των ομάδων χάνουν τη σημασία τους.
Στο τέλος του βίντεο, ο ηλικιωμένος παραδίδεται με ασφάλεια στους συγγενείς του, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη ευγνωμοσύνη τους προς τον οδηγό.
Εκείνος αποχωρεί διακριτικά και επιστρέφει στο ταξί του, όπου αποκαλύπτεται το έμβλημα της Ατλέτικο Μαδρίτης, δίνοντας με λεπτό τρόπο την ταυτότητα του πρωταγωνιστή.
Το σποτ ολοκληρώνεται ως μια υπενθύμιση ότι η πραγματική νίκη δεν κατακτάται μόνο στα γήπεδα, αλλά κυρίως στις μικρές πράξεις καλοσύνης που αναδεικνύουν την κοινή ανθρώπινη εμπειρία, ένα μήνυμα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα τις ημέρες των Χριστουγέννων.
