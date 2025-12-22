Σαραγόσα: «Έχουν αποφασίσει ότι ο Πανσερραϊκός είναι ομάδα Super League 2 αλλά έχουμε 64 βαθμούς να διεκδικήσουμε ακόμα»
Ο Πανσερραϊκός έχει 5 βαθμούς μετά από 15 ματς στη Super League αλλά ο προπονητής του ελπίζει σε παραμονή
Ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε 2-0 στην έδρα του από τον Λεβαδειακό και παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1 με μόλις 5 βαθμούς σε 15 ματς.
Μετά τον αγώνα ο προπονητής του Ζεράρ Σαραγόσα είπε στη NOVA:
«Υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ακούσει τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές που βρίσκομαι στην ομάδα από τους δημοσιογράφους ότι αξίζαμε κάτι καλύτερο από τα παιχνίδια. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε με δέκα παίκτες όπως με την Κηφισιά.
Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να παίξουμε και με παίκτη λιγότερο. Έχουν αποφασίσει ότι ο Πανσερραϊκός είναι ομάδα της Super League 2, αλλά εμείς αποφασίζουμε αν θα πέσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να μην συμβεί αυτό. Έχουμε 64 βαθμούς να διεκδικήσουμε ακόμα».
