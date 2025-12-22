Η Εθνική πόλο γυναικών κορυφαία ομάδα της χρονιάς, βίντεο
Η Εθνική πόλο γυναικών κορυφαία ομάδα της χρονιάς, βίντεο

Η Εθνική πόλο γυναικών άφησε πίσω της στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ την Εθνική πόλο και μπάσκετ ανδρών

Η Εθνική πόλο γυναικών κορυφαία ομάδα της χρονιάς, βίντεο
Η Εθνική πόλο γυναικών ψηφίστηκε ως η κορυφαία του 2025 στην Ελλάδα στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και ανέβηκε για 2η φορά μετά το 2011 στην κορυφή του κόσμου. 



Όλα τα κορίτσια και ο προπονητής της παρέλαβαν το βραβείο στην εκδήλωση του ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 

Η ομάδα πόλο γυναικών άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την Εθνική πόλο ανδρών και την Εθνική μπάσκετ ανδρών. 

Η Εθνική πόλο γυναικών κορυφαία ομάδα της χρονιάς, βίντεο
