Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Η Εθνική πόλο γυναικών κορυφαία ομάδα της χρονιάς, βίντεο
Η Εθνική πόλο γυναικών κορυφαία ομάδα της χρονιάς, βίντεο
Η Εθνική πόλο γυναικών άφησε πίσω της στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ την Εθνική πόλο και μπάσκετ ανδρών
Η Εθνική πόλο γυναικών ψηφίστηκε ως η κορυφαία του 2025 στην Ελλάδα στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ.
Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και ανέβηκε για 2η φορά μετά το 2011 στην κορυφή του κόσμου.
Όλα τα κορίτσια και ο προπονητής της παρέλαβαν το βραβείο στην εκδήλωση του ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Η ομάδα πόλο γυναικών άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την Εθνική πόλο ανδρών και την Εθνική μπάσκετ ανδρών.
Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και ανέβηκε για 2η φορά μετά το 2011 στην κορυφή του κόσμου.
Όλα τα κορίτσια και ο προπονητής της παρέλαβαν το βραβείο στην εκδήλωση του ΠΣΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Η ομάδα πόλο γυναικών άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την Εθνική πόλο ανδρών και την Εθνική μπάσκετ ανδρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα