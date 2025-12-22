Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς στην Ελλάδα το 2025, βίντεο
Ελευθερία Πλευρίτου Πόλο Βραβεία ΠΣΑΤ

Η διεθνής πολίστρια άφησε πίσω της στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ την αδελφή της Βάσω Πλευρίτου και την Μαρία Πρεβολαράκη

2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελευθερία Πλευρίτου ψηφίστηκε από τον ΠΣΑΤ ως η κορυφαία αθλήτρια της Ελλάδας για το 2025. 

Η διεθνής πολίστρια οδήγησε την Εθνική ομάδα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης γράφοντας το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος. 

Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας που παίζει στην ουγγρική Φερεντσβάρος άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την αδελφή της και συμπαίκτριά της Βάσω Πλευρίτου αλλά και την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πάλη, Μαρία Πρεβολαράκη.

2 ΣΧΟΛΙΑ

