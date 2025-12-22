Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Η Ελευθερία Πλευρίτου κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς στην Ελλάδα το 2025, βίντεο
Η διεθνής πολίστρια άφησε πίσω της στην ψηφοφορία του ΠΣΑΤ την αδελφή της Βάσω Πλευρίτου και την Μαρία Πρεβολαράκη
Η Ελευθερία Πλευρίτου ψηφίστηκε από τον ΠΣΑΤ ως η κορυφαία αθλήτρια της Ελλάδας για το 2025.
Η διεθνής πολίστρια οδήγησε την Εθνική ομάδα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης γράφοντας το όνομά της με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.
Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας που παίζει στην ουγγρική Φερεντσβάρος άφησε πίσω της στην ψηφοφορία την αδελφή της και συμπαίκτριά της Βάσω Πλευρίτου αλλά και την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πάλη, Μαρία Πρεβολαράκη.
