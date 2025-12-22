Προπονητής Ζάλγκιρις για Αταμάν: «Μοιάζει σαν να στήνει σόου, αλλά το κάνει υπολογισμένα και με ευφυή τρόπο»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ (20:00) της Τρίτης στο Κάουνας τη Ζάλγκιρις και θέλει να κλείσει με νίκη το 2025 στη Euroleague.



Ο προπονητής των Λιθουανών, Τόμας Μασιούλις, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι και τη σημασία του ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις ικανότητες του Εργκίν Αταμάν αλλά και στην απώλεια του Κώστα Σλούκα.



Οι δηλώσεις του Τόμας Μασιούλις



Για την απουσία του Σλούκα: «Σίγουρα χάνουν εμπειρία και δημιουργικότητα, όμως ακόμη και χωρίς αυτά, ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολλούς ταλαντούχους και έμπειρους παίκτες, οπότε άλλοι θα βγουν μπροστά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν πληγεί σοβαρά, αν και ο Σλούκας αγωνίζεται πολύ καλά φέτος, μοιράζει σωστά την μπάλα και κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Υπάρχει κάποια απώλεια».

Για τα παιχνίδια με την ψυχολογία των διαιτητών και τον Αταμάν: «Ποιος είμαι εγώ για να πιέζω τους διαιτητές; Ξεκινώ τα πάντα με αυτή τη σκέψη. Ο Αταμάν μπορεί να πιέζει, αλλά αν το έκανα εγώ, θα φαινόταν αστείο. Έτσι πιστεύω. Ο Αταμάν είναι έξυπνος, μοιάζει σαν να στήνει ένα σόου, αλλά εκεί όλα είναι ζυγισμένα, υπολογισμένα και γίνονται με ευφυή τρόπο. Το χρησιμοποιεί σε κάποιο βαθμό και, όταν χρειάζεται, μπορεί να αποσπά την προσοχή από την ομάδα και να τη στρέφει πάνω του. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο, γι’ αυτό και προπονεί μια τέτοια ομάδα».

Για τον Παναθηναϊκό: «Πρόκειται για ομάδα επιπέδου Final Four. Πολλή εμπειρία, πολύ ταλέντο, ειδικά στην άμυνα. Μας περιμένει μια πραγματικά δύσκολη πρόκληση».

Για τα ατού του Παναθηναϊκού: «Όπως ανέφερα, πρόκειται για την εμπειρία, η οποία είναι απίστευτα άφθονη σε αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα που καθοδηγείται από κορυφαίους αμυντικούς. Μπορούν να επιτεθούν και να αμυνθούν εξίσου καλά. Όλα αυτά δένουν μεταξύ τους. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη μεγαλύτερος υποψήφιος για το Final Four. Η ομάδα της Αθήνας είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας».

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια των ομάδων και την τακτική που ακολουθούν: «Όσο πιο απλά κάνεις τα πάντα, τόσο πιο εύκολο είναι για τους παίκτες. Το γνωρίζουμε αυτό. Όταν δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πολύ, όλα γίνονται αυτόματα και πιο γρήγορα. Θέλουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια, μπορείς να φανταστείς εδώ στο τραπέζι ή στο γραφείο ότι μπορούμε να παίξουμε αυτό ή εκείνο, όμως θέλουμε τα πάντα να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και ξεκάθαρα για τους παίκτες. Ίσως η σαφήνεια βοηθάει λίγο παραπάνω, οι αποφάσεις παίρνονται πιο γρήγορα και το παιχνίδι δεν σταματά».