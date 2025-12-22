Προπονητής Ζάλγκιρις για Αταμάν: «Μοιάζει σαν να στήνει σόου, αλλά το κάνει υπολογισμένα και με ευφυή τρόπο»
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Τόμας Μασιούλις Παναθηναϊκός Ζάλγκιρις

Προπονητής Ζάλγκιρις για Αταμάν: «Μοιάζει σαν να στήνει σόου, αλλά το κάνει υπολογισμένα και με ευφυή τρόπο»

Όσα δήλωσε ο Τόμας Μασιούλις για το παιχνίδι της Τρίτης (20:00) με τον Παναθηναϊκό

Προπονητής Ζάλγκιρις για Αταμάν: «Μοιάζει σαν να στήνει σόου, αλλά το κάνει υπολογισμένα και με ευφυή τρόπο»
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το βράδυ (20:00) της Τρίτης στο Κάουνας τη Ζάλγκιρις και θέλει να κλείσει με νίκη το 2025 στη Euroleague. 

Ο προπονητής των Λιθουανών,  Τόμας Μασιούλις, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι και τη σημασία του ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις ικανότητες του Εργκίν Αταμάν αλλά και στην απώλεια του Κώστα Σλούκα.

Οι δηλώσεις του Τόμας Μασιούλις

Για την απουσία του Σλούκα: «Σίγουρα χάνουν εμπειρία και δημιουργικότητα, όμως ακόμη και χωρίς αυτά, ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολλούς ταλαντούχους και έμπειρους παίκτες, οπότε άλλοι θα βγουν μπροστά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν πληγεί σοβαρά, αν και ο Σλούκας αγωνίζεται πολύ καλά φέτος, μοιράζει σωστά την μπάλα και κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους. Υπάρχει κάποια απώλεια».

Για τα παιχνίδια με την ψυχολογία των διαιτητών και τον Αταμάν: «Ποιος είμαι εγώ για να πιέζω τους διαιτητές; Ξεκινώ τα πάντα με αυτή τη σκέψη. Ο Αταμάν μπορεί να πιέζει, αλλά αν το έκανα εγώ, θα φαινόταν αστείο. Έτσι πιστεύω. Ο Αταμάν είναι έξυπνος, μοιάζει σαν να στήνει ένα σόου, αλλά εκεί όλα είναι ζυγισμένα, υπολογισμένα και γίνονται με ευφυή τρόπο. Το χρησιμοποιεί σε κάποιο βαθμό και, όταν χρειάζεται, μπορεί να αποσπά την προσοχή από την ομάδα και να τη στρέφει πάνω του. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο, γι’ αυτό και προπονεί μια τέτοια ομάδα». 

Για τον Παναθηναϊκό:  «Πρόκειται για ομάδα επιπέδου Final Four. Πολλή εμπειρία, πολύ ταλέντο, ειδικά στην άμυνα. Μας περιμένει μια πραγματικά δύσκολη πρόκληση».

Για τα ατού του Παναθηναϊκού: «Όπως ανέφερα, πρόκειται για την εμπειρία, η οποία είναι απίστευτα άφθονη σε αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα που καθοδηγείται από κορυφαίους αμυντικούς. Μπορούν να επιτεθούν και να αμυνθούν εξίσου καλά. Όλα αυτά δένουν μεταξύ τους. Ο Παναθηναϊκός είναι ακόμη μεγαλύτερος υποψήφιος για το Final Four. Η ομάδα της Αθήνας είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας». 

Για τα συνεχόμενα παιχνίδια των ομάδων και την τακτική που ακολουθούν: «Όσο πιο απλά κάνεις τα πάντα, τόσο πιο εύκολο είναι για τους παίκτες. Το γνωρίζουμε αυτό. Όταν δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πολύ, όλα γίνονται αυτόματα και πιο γρήγορα. Θέλουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια, μπορείς να φανταστείς εδώ στο τραπέζι ή στο γραφείο ότι μπορούμε να παίξουμε αυτό ή εκείνο, όμως θέλουμε τα πάντα να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και ξεκάθαρα για τους παίκτες. Ίσως η σαφήνεια βοηθάει λίγο παραπάνω, οι αποφάσεις παίρνονται πιο γρήγορα και το παιχνίδι δεν σταματά».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης