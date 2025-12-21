Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα στο Κάουνας για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αντιμετώπισε πρόβλημα στο γόνατο στο ματς με τη Φενέρ και θα προφυλαχτεί
Δεν θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στο Κάουνας ο Κώστας Σλούκας.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο από το παιχνίδι με τη Φενέρ και αποφασίστηκε να μην επιβαρυνθεί στο ματς της Τρίτης (20:00) με τη Ζάλγκιρις για τη Euroleague.
Έπαιξε βέβαια με ενοχλήσεις στο παιχνίδι με την Χάποελ αλλά έμεινε εκτός και κόντρα στον Ηρακλή.
Στόχος είναι να είναι έτοιμος στο ντέρμπι της 2ας Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens.
