Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα 0-2: Χριστούγεννα στην κορυφή για τους Καταλανούς, δείτε τα γκολ

Ένα πέναλτι του Ραφίνια στο 12' και ένα ακόμα τέρμα του Γιαμάλ έφταναν για να κάνει η Μπαρτσελόνα γιορτές στην κορυφή της La Liga - Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 39'