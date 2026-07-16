Μηχανογραφικό 2026: Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή του, αναλυτικά η διαδικασία
Μηχανογραφικό 2026: Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή του, αναλυτικά η διαδικασία
Τι να προσέξετε κατά την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου - Κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής
Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε (Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, 23.59) θα υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους αποφοίτους για εισαγωγή στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), και να υποβάλουν/οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψηφίους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο είτε για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).
Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών, θα «ανοίξει» ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής βάζοντας τέλος στην αγωνία των συνολικά 89.032 υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται από το υπουργείο Παιδείας, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), και να υποβάλουν/οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψηφίους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο είτε για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).
Μετά τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών, θα «ανοίξει» ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής βάζοντας τέλος στην αγωνία των συνολικά 89.032 υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται από το υπουργείο Παιδείας, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
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