Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Μια 102χρονη έζησε τον πρώτο της αγώνα των Σανς: Η πιο τρυφερή στιγμή της σεζόν στο Φοίνιξ, δείτε βίντεο
Μια 102χρονη έζησε τον πρώτο της αγώνα των Σανς: Η πιο τρυφερή στιγμή της σεζόν στο Φοίνιξ, δείτε βίντεο
Μια σπάνια στιγμή κατέγραψε ο φακός στην έδρα των Φοίνιξ Σανς, με μια υπεραιωνόβια γιαγιά να κλέβει την παράσταση και την καρδιά των παικτών
H Phoenix Suns Arena του Φοίνιξ, εκεί όπου οι Φοίνιξ Σανς δίνουν τις εντός έδρας μάχες τους στο ΝΒΑ, ένα διαφορετικό «πρόσωπο της μέρας» έκλεψε την παράσταση: μια 102χρονη φίλαθλος που παρακολούθησε για πρώτη φορά από κοντά αγώνα της αγαπημένης της ομάδας. Καθισμένη στις court‑side θέσεις, ντυμένη στα χρώματα των Suns και με κασκόλ στην αγκαλιά, έγινε αυθόρμητα το επίκεντρο της προθέρμανσης, καθώς παίκτες και μέλη του σταφ την πλησίασαν για να τη χαιρετήσουν και να της μιλήσουν.
Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες του οργανισμού και ανέβηκε στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας σε Instagram και TikTok, συνοδευόμενο από καρδιές στα χρώματα μωβ και πορτοκαλί. Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις, με τους φιλάθλους να μιλούν για μια μοναδική και συγκινητική στιγμή που θυμίζει πως το μπάσκετ ενώνει γενιές.
Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες του οργανισμού και ανέβηκε στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας σε Instagram και TikTok, συνοδευόμενο από καρδιές στα χρώματα μωβ και πορτοκαλί. Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες likes, σχόλια και κοινοποιήσεις, με τους φιλάθλους να μιλούν για μια μοναδική και συγκινητική στιγμή που θυμίζει πως το μπάσκετ ενώνει γενιές.
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα