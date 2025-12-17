Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ομπράντοβιτς: «Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο»
Άνοιξε τα χαρτιά του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Ζοτς που πριν από λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν τόνισε ότι έως τον Ιούνιο δεν θα εργαστεί σε κάποια ομάδα και θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένειά του.
«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται».
