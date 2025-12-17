Ομπράντοβιτς: «Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο»





«Game Changers» της ΕΡΤ μίλησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στην εκπομπήΟ Ζοτς που πριν από λίγες εβδομάδες παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν τόνισε ότι έως τον Ιούνιο δεν θα εργαστεί σε κάποια ομάδα και θέλει να αφοσιωθεί στην οικογένειά του.

Η δήλωση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

«Αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου, εκτός από την οικογένειά μου. Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν θα εργαστώ σε κανέναν σύλλογο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν προτίθεμαι να εξετάσω καμία πρόταση συνεργασίας, ανεξαρτήτως από πού προέρχεται».





