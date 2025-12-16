Βρούτσης: Στα 80 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση από το Στοίχημα στον ελληνικό αθλητισμό

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού από το βήμα της Βούληας ανακοίνωσε την αύξηση κατά 14 εκα. ευρώ του ποσού που διατίθεται σε Ομοσπονδίες και σωματεία – Δωρεάν τα ΕΑΚ για όλες τις Εθνικές Ομάδες -Αθλητικό εργοτάξιο η Ελλάδα με 350 έργα σε ολόκληρη τη χώρα!