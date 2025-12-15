Ρεπόρτερ NBA για Αντετοκούνμπο: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον αποδεσμεύσουν»

Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του NBA Έρικ Νεμ, οι Μπακς δεν σκέφτονται την πιθανότητα trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρά τις φήμες γύρω από το όνομά του