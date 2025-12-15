Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ρεπόρτερ NBA για Αντετοκούνμπο: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον αποδεσμεύσουν»
Ρεπόρτερ NBA για Αντετοκούνμπο: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον αποδεσμεύσουν»
Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του NBA Έρικ Νεμ, οι Μπακς δεν σκέφτονται την πιθανότητα trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρά τις φήμες γύρω από το όνομά του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αδιαμφισβήτητα είναι το πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων, με τις φήμες περί ανταλλαγής του να... φουντώνουν ολοένα και περισσότερο.
Η 15η Δεκεμβρίου, αποτελεί την έναρξη των ανταλλαγών στο NBA, κάτι που σημαίνει πως τις επόμενες ώρες θα δούμε αρκετές μετακινήσεις παικτών.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Έρικ Νεμ, ο οργανισμός των Μιλγουόκι Μπακς δεν έχει σκοπό να προβεί σε μια ανταλλαγή που θα συμπεριληφθεί μέσα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Εν αντιθέσει, θα προχωρήσουν σε έξτρα προσθήκες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ρόστερ γύρω από τον «Greak Freak» και να ανταπεξέλθει ενόψει της δύσκολης συνέχειας του NBA.
Μάλιστα η περίπτωση του Ζακ Λαβίν που εξετάζεται, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό ταίριασμα για την ομάδα του Μιλγουόκι και να αποτελέσει δίδυμο με τον Έλληνα φόργουορντ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Η 15η Δεκεμβρίου, αποτελεί την έναρξη των ανταλλαγών στο NBA, κάτι που σημαίνει πως τις επόμενες ώρες θα δούμε αρκετές μετακινήσεις παικτών.
Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Έρικ Νεμ, ο οργανισμός των Μιλγουόκι Μπακς δεν έχει σκοπό να προβεί σε μια ανταλλαγή που θα συμπεριληφθεί μέσα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Εν αντιθέσει, θα προχωρήσουν σε έξτρα προσθήκες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ρόστερ γύρω από τον «Greak Freak» και να ανταπεξέλθει ενόψει της δύσκολης συνέχειας του NBA.
Μάλιστα η περίπτωση του Ζακ Λαβίν που εξετάζεται, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό ταίριασμα για την ομάδα του Μιλγουόκι και να αποτελέσει δίδυμο με τον Έλληνα φόργουορντ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα