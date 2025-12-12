Απίθανο καλάθι από τον Φουρνιέ: Σκόραρε πέφτοντας και χωρίς να βλέπει ο Γάλλος, δείτε βίντεο
Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα

Ο Γάλλος του Ολυμπιακού σκόραρε πέφτοντας, με πλάτη και χωρίς να βλέπει το καλάθι, σε μια εντυπωσιακή φάση απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Ο Εβάν Φουρνιέ έκλεψε την παράσταση στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα, σημειώνοντας ένα απίστευτο καλάθι που έγινε αμέσως viral.

Ο Γάλλος γκαρντ σκόραρε με έναν τρελό τρόπο, καθώς βρισκόταν με την πλάτη στο καλάθι, πέφτοντας στο παρκέ. Το καλάθι σημειώθηκε υπό την ασφυκτική πίεση του αντιπάλου, Γουίλ Κλάιμπερν, αλλά ο Φουρνιέ κατάφερε, χωρίς οπτική επαφή με τη στεφάνη, να στείλει την μπάλα στο δίχτυ.

Απίστευτο καλάθι του ΦΟΥΡΝΙΕ, που σκόραρε με ταμπλό την ώρα που έπεφτε με την πλάτη στο παρκέ
Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

