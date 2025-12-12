Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Ο Ράφα Ναδάλ χειρουργήθηκε στο χέρι και αστειεύτηκε: «Φαίνεται πως θα μείνω εκτός Australian Open»
Ο πρωταθλητής των 22 γκραν σλαμ υποβλήθηκε σε επέμβαση στη Βαρκελώνη λόγω σοβαρής αρθρίτιδας – Θα παραστεί κανονικά ως πρεσβευτής στα Next Gen Finals
Ο Ράφαελ Ναδάλ υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί χέρι σε κλινική της Βαρκελώνης, αντιμετωπίζοντας σοβαρή αρθροπάθεια στην τραπεζιομετακάρπια άρθρωση, ένα χρόνιο πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε εδώ και καιρό.
Ο 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam ανησύχησε για λίγο τον κόσμο του τένις, όταν ανάρτησε στα social media φωτογραφία με το δεξί του χέρι δεμένο και σε ανάρτηση. Με το γνώριμο αυτοσαρκαστικό του ύφος, αστειεύτηκε ότι… «μάλλον δεν θα μπορέσει να παίξει στο Australian Open 2026», εξηγώντας πως χρειάστηκε να προχωρήσει σε χειρουργείο για ένα ζήτημα που τον ταλαιπωρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ελπίζει να αναρρώσει σύντομα.
Ο «βασιλιάς του χώματος» αποσύρθηκε από το επαγγελματικό τένις τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, στο Final 8 του Davis Cup στη Μάλαγα, κλείνοντας εκεί την τεράστια καριέρα του μπροστά στο ισπανικό κοινό. Για δώδεκα μήνες έμεινε μακριά από την ένταση των αγώνων, όμως στις 19 Νοεμβρίου επέστρεψε στο γήπεδο, ακριβώς έναν χρόνο μετά το τελευταίο επίσημο ματς του, πιάνοντας ξανά ρακέτα στην ακαδημία του, τη Rafa Nadal Academy. Πρόσφατα μάλιστα προπονήθηκε με ανερχόμενες τενίστριες της WTA, δείχνοντας ότι η φλόγα του ανταγωνισμού παραμένει ζωντανή.
Η σχέση του με το Australian Open είναι γεμάτη έντονα συναισθήματα. Το 2022 κατέκτησε το τρόπαιο με μία από τις πιο ιστορικές ανατροπές της καριέρας του, όμως έναν χρόνο αργότερα, στη Μελβούρνη, τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό ισχίο στον δεύτερο γύρο και έμεινε εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν. Επέστρεψε το 2024, ξεκινώντας από το Μπρισμπέιν, αλλά αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το Australian Open λόγω νέων ενοχλήσεων στο ισχίο. Πάλεψε στη χωμάτινη περίοδο, φτάνοντας και στον τελευταίο του τελικό ATP στο Μπάσταντ, όμως οι τραυματισμοί και η σωματική φθορά τελικά τον οδήγησαν στην οριστική απόφαση να σταματήσει.
Παρά την επίσημη αποχώρησή του, ο Ναδάλ παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στο τένις. Την ερχόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στη Τζέντα, στις Next Gen Finals, ως πρεσβευτής της Ομοσπονδίας Τένις της Σαουδικής Αραβίας, παρακολουθώντας από κοντά τη νέα γενιά του αθλήματος. Στις 24 Νοεμβρίου ήταν επίσης παρών στη γιορτή της MARCA, όπου τιμήθηκε για τη λαμπρή του πορεία και το τεράστιο αποτύπωμα που άφησε στο άθλημα, εντός και εκτός κορτ.
Το μέλλον του Ισπανού θρύλου περιλαμβάνει και μια πιο… ελαφριά αγωνιστική δράση. Ο Ρότζερ Φέντερερ αποκάλυψε το καλοκαίρι ότι υπάρχει σκέψη να οργανώσουν μαζί μια σειρά από αγώνες επίδειξης στο μέλλον, αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές αντιπαλότητες στην ιστορία του τένις σε φιλικό πλέον πλαίσιο. Ο Ελβετός, που διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, θα βρεθεί στην τελετή έναρξης του Australian Open 2026, παίζοντας αγώνα διπλού μαζί με τον Αντρέ Αγκάσι απέναντι στους Αυστραλούς Λέιτον Χιούιτ και Πάτρικ Ράφτερ.
Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero 😂— Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025
He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto! 🤗
Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 😂
I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl
