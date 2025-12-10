Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Champions League: Ανατροπή και πρώτη νίκη για Άγιαξ, τεράστιο διπλό της Κοπεγχάγης, δείτε τα γκολ
Ο Αίαντας αν και βρέθηκε να χάνει δύο φορές νίκησε 4-2 την Καραμπάγκ στο Αζερμπαϊτζάν και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη League Phase - Η εντυπωσιακή Κοπεγχάγη νίκησε 3-2 τη Βιγιαρεάλ στην Ισπανία και μπήκε γερά στο κόλπο της πρόκρισης
Με δύο εντυπωσιακές (ως προς την έκταση του σκορ και την εξέλιξη τους) άνοιξε η αυλαία του σημερινού προγράμματος του Champions League με τα 11 γκολ που σημειώθηκαν να ανοίγουν την όρεξη για το κυρίως πιάτο και τους αγώνες που ξεκινούν στις 22:00.
Καραμπάγκ - Άγιαξ 2-4 (10' Ντουράν, 47' Ματέους Σίλβα - 39' Ντόλμπεργκ, 78',90' Γκλουκ, 83' Γκαεϊ)
Έπρεπε να φτάσουμε στην 6η αγωνιστικής της League Phase του Champions League για να μπορέσει ο Άγιαξ να χαμογελάσει και να πανηγυρίσει τους πρώτους του βαθμούς στη διοργάνωση, που θεωρητικά του επιτρέπουν να ελπίζει ακόμη και σε πρόκριση στην επόμενη φάση (παίζει με Βιγιαρεάλ εκτός και Ολυμπιακό εντός).
Μετά από πέντε ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές, ο Αίαντας βρήκε το πρώτο του τρίποντο, επικρατώντας 4-2 της Καραμπάγκ στο Μπακού, και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για πλασάρισμα στην 24άδα της League Phase. Υπενθυμίζουμε πως την τελευταία αγωνιστική ο ολλανδικός σύλλογος υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που ενδέχεται να έχει... do or die χαρακτήρα και για τις δύο ομάδες.
Οι Αζέροι άνοιξαν το σκορ με τον Ντουράν μόλις στο 10' και, μετά την ισοφάριση του Ντόλμπεργκ στο 39', πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Σίλβα στο 47'. Ο Άγιαξ όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και χτύπησε στο .
Αρχικά ισοφάρισε στο 79' με τον Γκλουκ, για να του δώσει το προβάδισμα στο 83' ο Γκααεΐ και να βάλει το κερασάκι στην τούρτα πάλι ο Γκλουκ στο 90'.
Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη 2-3 (47' Κομεσάνα, 56' Ολουβασέγι - 2' Ελιουνούσι, 48' Ασούρι, 90' Κορνέλιους)
Μεγάλη νίκη έκανε και η Κοπεγχάγη, που άλωσε το «Θεράμικα» στο φινάλε. Οι Δανοί επικράτησαν 3-2 της Βιγιαρεάλ στην Ισπανία και ανέβηκαν στην 23η θέση της League Phase του Champions League, κάνοντας γερό βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση.
Άνοιξαν το σκορ με τον Ελιονούσι μόλις στο 2ο λεπτό και πήραν ξανά τα ηνία με τον Ασουρί στο 48' μετά την προσωρινή ισοφάριση του Κομεσάνα στο 47' (!). Η Βιγιαρεάλ, που αποκλείστηκε και μαθηματικά, βρήκε νέα απάντηση με τον Ολουβασέγι στο 56', αλλά οι Δανοί κρατούσαν το καλύτερο για το τέλος.
Ο Κορνέλιους «χτύπησε» στο 90' και χάρισε το σπουδαίο τρίποντο στην ομάδα του.
To υπόλοιπο πρόγραμμα
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00)
To υπόλοιπο πρόγραμμα
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00)
Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00)
Μπενφίκα - Νάπολι (22:00)
Γιουβέντους - Πάφος (22:00)
Μπριζ - Άρσεναλ (22:00)
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)
Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης
Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1
Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ 3-1
Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1
Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1
Αταλάντα - Τσέλσι 2-1
Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0
Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3
Η βαθμολογία του Champions League
1. Άρσεναλ (14-1) 15
2. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15
3. Αταλάντα (8-6) 13
4. Παρί Σεν Ζερμέν (19-8) 12
5. Ίντερ (12-4) 12
6. Ρεάλ Μαδρίτης (12-5) 12
7. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12
8. Λίβερπουλ (11-8) 12
9. Τότεναμ (13-7) 11
10. Ντόρτμουντ (17-11) 10
11. Τσέλσι (13-8) 10
12. Μάντσεστερ Σίτι (10-5) 10
13. Σπόρτινγκ (12-8) 10
14. Μπαρτσελόνα (14-11) 10
15. Νιούκαστλ (11-4) 9
16. Μαρσέιγ (11-8) 9
17. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9
18. Μονακό (7-8) 9
19. Αϊντχόφεν (15-11) 8
20. Λεβερκούζεν (8-10) 8
21. Καραμπάγκ (10-13) 7
22. Νάπολι (6-9) 7
23. Κοπεγχάγη (10-16) 7
24. Γιουβέντους (10-10) 6
25. Πάφος (4-7) 6
26. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6
27. Ολυμπιακός (5-13) 5
28. Μπριζ (8-13) 4
29. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 4
30. Άιντραχτ (8-16) 4
31. Μπενφίκα (4-8) 3
32. Σλάβια Πράγας (2-11) 3
33. Άγιαξ (5-18) 3
34. Μπόντο Γκλιμτ (7-11) 2
35. Βιγιαρεάλ (4-13) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (4-15) 1
